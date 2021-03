Elisabetta Cametti ospite del Libro Possibile Winter con il suo thriller 'Muori per me'

Il Libro Possibile si tinge di giallo, con la presentazione del nuovo avvincente thriller di Elisabetta Cametti, Muori per me (Piemme). L’incontro si terrà giovedì 25 marzo, alle 19, in diretta sulla pagina Instagram @libropossibilefestival. A dialogare con l’autrice: Giorgia Messa, responsabile della comunicazione del Libro Possibile.

Definita da La Stampa “la signora italiana del thriller” e dal Corriere della Sera “la nipotina di Agatha Christie”, Elisabetta Cametti ha conquistato il panorama della giallistica internazionale: i suoi libri sono tradotti in 12 paesi e amatissimi in Italia. Laureata in Economia e Commercio alla Bocconi, da vent’anni si occupa di editoria e lavora tra Milano e Londra. È opinionista in programmi televisivi di attualità e cronaca su Rai 1 e sulle reti Mediaset.

Donne tragicamente uccise, potenza virale dei social network, un sistema di potere corrotto: sono i temi di scottante attualità al centro del suo ultimo romanzo, Muori per me (Piemme). Una trama intricata e travolgente che ruota attorno alla modernissima figura di una fashion blogger, Ginevra. La sua assistente personale viene trovata morta insieme ad altre quattro vittime, nelle acque del lago di Como. Il caso sembra chiudersi in fretta per la polizia, ma sui social network di Ginevra compaiono video sconvolgenti dal potere indiziario. Si apre così una nuova pista nella caccia all’assassino che conduce tra i rami di una famiglia potente e dentro una delle più importanti maison della moda internazionale.

“Dove forze dell’ordine e giustizia non sono mai riuscite ad aprirsi un varco, sono quei post a fare vacillare l’impero. Perché c’è una voce che i soldi e il potere non possono ridurre al silenzio, quella che rimbalza sui social network e diventa virale. Una voce che neanche la morte può fermare”.

Appuntamento con Elisabetta Cametti e con il suo nuovo thriller mozzafiato, giovedì 25 marzo, alle 19, in diretta sulla pagina Instagram @libropossibilefestival.