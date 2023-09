“La Camminata degli Amici di Cuore al tramonto” in occasione del World Hearth Day

Prezzo non disponibile

In occasione della Giornata Mondiale per il Cuore “World Heart Day”, che si celebra venerdì 29 settembre, l’associazione Amici di Cuore odv di Bari propone sabato 30 settembre “La Camminata degli Amici di Cuore al tramonto”, progetto di sensibilizzazione sul diritto alla salute e sul raggiungimento di un più alto livello di benessere.

Sabato pomeriggio il presidente della commissione comunale Cultura e Sport Giuseppe Cascella, che promuove l’evento in collaborazione con la Croce Rossa di Bari, porterà ai partecipanti il saluto dell’amministrazione, alla presenza dei professori Marco Ciccone e Francesco Fischetti dell’Università di Bari.

L’appuntamento per la passeggiata è fissato sabato, alle ore 18.00, sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, con arrivo in serata in corso Vittorio Emanuele presso la statua equestre, davanti alla quale, da domani pomeriggio, sarà allestito un gazebo all’interno del quale i cardiologi volontari dell’associazione effettueranno screening cardiologici di base ed elettrocardiogramma gratuiti agli iscritti, che durante il percorso saranno assistiti anche da medici specialisti e chinesiologi.

Per prenotazioni: dott.ssa Anna Maria De Giosa 347/6265410.