Camminata tra gli Olivi, a Castellana Grotte la giornata per promuovere l’abbinamento Olio Evo e Salute

Camminare circondati dal suggestivo paesaggio degli olivi, che in ogni parte d’Italia “vestono” i territori e le aree rurali, è l’esperienza inedita e unica che si può vivere in occasione della settima Giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi, una iniziativa promossa dall’Associazione Città dell’Olio per domenica 29 ottobre 2023 in 161 città italiane.

Tra queste ci sarà anche Castellana Grotte, con il Comune di Castellana Grotte che ha aderito all’iniziativa e che ha organizzato la Camminata in collaborazione con la Pro Loco “don Nicola Pellegrino” e con il patrocinio della Regione Puglia.

La Camminata tra gli Olivi è un’occasione per ristabilire un legame tra i cittadini e la propria terra, un modo per far conoscere il paesaggio di una grande civiltà millenaria e per far scoprire ai tanti appassionati della cultura enogastronomica uno dei prodotti d’eccellenza dell’agroalimentare italiano, gli alberi di olivo e gli uomini che lo custodiscono.

Per quanto riguarda l’evento di Castellana Grotte, prevista una visita all’Oleificio Sociale Cooperativo “Angelo Viterbo”, esperienze in alcuni uliveti con dimostrazioni di raccolta manuale e meccanizzata, piantumazione, innesto e potatura ad opera di giovani agronomi, imprenditori agricoli e studenti. Il raduno è fissato alle ore 9 presso il parcheggio P2 delle grotte di Castellana in via Orofino e, dopo i saluti istituzionali delle autorità locali, dei rappresentanti dell’Associazione nazionale Città dell’Olio e dell’Irccs de Bellis di Castellana Grotte. Alle ore 9,30 in programma la partenza per un percorso di circa 5 chilometri intervallato da alcune soste presso frantoi ed uliveti.

A seguire, visita guidata alla settecentesca Masseria Andriani con degustazione di prodotti tipici preparati dagli allievi dell’Istituto Alberghiero “Consoli” di Castellana Grotte: tutti i prodotti saranno preparati a base d’olio d’oliva. Tra questi, spicca anche un singolare e gustoso gelato.

La settima Giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi, grazie alla preziosa collaborazione nazionale con LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e FIF Fondazione Italiana Fegato e locale con Irccs “de Bellis” di Castellana, il tema è “Olio Evo & Salute” al fine di promuovere l’oro verde, intramontabile e imbattibile alleato della salute.

Si consigliano abbigliamento comodo, scarpe adeguate e soprattutto la prenotazione inviando una mail a prolococastellanagrotte@gmail. com oppure rivolgendosi allo studio Ladogana in via Plebiscito, 5 a Castellana Grotte. Possibile anche telefonare ai numeri 347.7818814 e 327.7033074.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale dell’Ente www.comune.castellanagrotte. ba.it e sui canali social di Comune di Castellana Grotte.