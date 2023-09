Un evento gratuito per sensibilizzare le persone sui tumori del sistema linfatico: quando e dove

Diffondere la conoscenza dei tumori è fondamentale, soprattutto in chiave di prevenzione. Venerdì 8 settembre, prenderà ufficialmente il via da Bari la campagna “Dal primo momento, vicini ai pazienti con Linfoma non Hodgkin”, promossa da Roche Italia con il patrocinio di AIL – Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, e dell’associazione La Lampada di Aladino ETS.

Avvicinare e sensibilizzare: gli obiettivi della campagna

In Italia sono oltre 150.000 i pazienti affetti dal linfoma non Hodgkin (LNH). La forma più comune di questo tumore del sistema linfatico, è il linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL), presente in circa un caso su tre. L’obiettivo della campagna è, dunque, quello di avvicinare e sensibilizzare maggiormente le persone sul Linfoma non Hodgkin, in particolare sul DLBCL.

Un evento gratuito per tutti i cittadini di Bari: ecco quando e dove

È con questo fine che il prossimo 8 settembre, alle ore 15:30, si terrà, presso il Teatro Kursaal Santalucia di Bari, un evento aperto gratuitamente a tutta la cittadinanza e volto a favorire il confronto diretto tra Associazioni di Pazienti, medici e il personale sanitario di riferimento lungo tutto il percorso terapeutico, fin dal primo momento.

Durante l’incontro interverranno i clinici - Dott. Attilio Guarini, Dott. Andres Ferreri e Prof. Pellegrino Musto - e le associazioni di pazienti con l’intervento di Maria Antonietta Specchia, Presidente AIL Bari e di Davide Petruzzelli, Presidente La Lampada di Aladino.

A seguire si terrà la proiezione del film «Alla Salute» della regista Brunella Filì e sostenuto dall’Apulia Film Commission, che racconta la storia vera di un paziente con Linfoma diffuso a grandi cellule B.

Per maggiori informazioni sulla campagna “Dal primo momento, vicini ai pazienti con Linfomi non Hodgkin” è possibile visitare il sito.