A Molfetta i Campionati Italiani Assoluti di Atletica Leggera Fisdir

Manca pochissimo ormai. I Campionati Italiani Assoluti di Atletica Leggera Fisdir sono ormai le porte: il Cozzoli di Molfetta vivrà energia pura i prossimi sabato 1 e domenica 2 giugno per il bellissimo evento nazionale che torna a Molfetta due anni dopo la prima volta.

Un successo importante a numero numerico: al Cozzoli sono previste circa 40 società, da Nord a Sud, isole comprese per un totale di circa 250 atleti che si sfideranno per conquistare il titolo nazionale FISDIR.

Un evento di importanza fondamentale per la città di Molfetta e i comuni limitrofi, toccati dal bagno di folla che si traduce in turismo, in un periodo in cui si aprirà la bella stagione.

Non solo campionati di atletica leggera, però. Le due nazionali FISDIR, categorie II2 DOWN e II1 OPEN, con il supporto delle staffette ad invito FIDAL, andranno alla ricerca del record del mondo: II1 M – WR 43.26 Brisbane AUS 18.10.2019, II2 M – WR 59.39 Antalya TUR 23.3.2024, quest’ultimo conquistato anche dall’atleta di casa Enrico Pio Tridente, atleta ASD Allenamenti, ricordiamo doppio oro ai recenti Europei in Turchia.

Per la staffetta maschile Open assoluta sarà un test in previsione dei giochi europei in programma in Svezia dal 11 giugno al 16. Spazio anche all' Esagonale a Squadre U14 che come ultimo impegno avranno l’arduo compito di sfidare appunto nella staffetta i Campioni e Primatista mondiale della nazionale Fisdir categoria II2 (atleti con sindrome down). Sport e tante emozioni al Cozzoli per l’1 e 2 giugno, ma anche un’area ristoro per gli atleti, le squadre e le famiglie.

Molfetta è pronta ad accogliere per la seconda volta uno degli eventi più emozionanti della FISDIR, Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, Federazione Sportiva Paralimpica a cui il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) ha demandato la gestione, l'organizzazione e lo sviluppo dell'attività sportiva per gli atleti con disabilità intellettiva e relazionale.

La macchina organizzativa è pronta, gli atleti stanno preparando l’appuntamento iridato. Tutto è pronto per i Campionati Italiani Assoluti di Atletica Leggera Fisdir