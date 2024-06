Proiezione gratuita su maxischermo delle partite di calcio dell’Italia dei campionati europei: gli appuntamenti

L’Anfiteatro della Pace di Japigia torna a riaccendersi grazie alla gestione targata AncheCinema, che inaugura l’estate 2024 con la proiezione gratuita su maxischermo delle partite di calcio dell’Italia dei campionati europei 2024: una coinvolgente occasione di aggregazione per la città, che vede la collaborazione del centro commerciale Mongolfiera di Bari – Japigia e il prezioso sostegno della Matarrese Spa.

Gli appuntamenti in programma sono:

15 giugno | Italia-Albania

20 giugno | Spagna-Italia

24 giugno | Croazia-Italia

Le proiezioni in diretta delle partite sono previste alle ore 21.00.

Alle 20.20 gli eventi verranno aperti dal noto giornalista Michele Salomone che, ogni volta con un ospite diverso, parlerà di calcio e del suo nuovo libro “Bianco, rosso e Salomone”, racconterà aneddoti e converserà con gli ospiti, presentando la partita.

A disposizione del pubblico ci sarà un bar e gli eccellenti panzerotti preparati in loco da Pizzorante Arlecchino di Triggiano.

Ampio parcheggio sotterraneo gratuito.

INGRESSO LIBERO E GRATUITO fino a esaurimento posti. Non si accettano prenotazioni.

C'è la possibilità di acquistare 1 panzerotto e 1 bottiglietta d'acqua a 3,99€ al seguente link: bit.ly/PanzerottoAcqua e presso il botteghino del Teatro AncheCinema di Bari (Corso Italia 112 BARI)

L'acquisto dà diritto al posto garantito all'evento.

INFO SMS/WhatsApp 329 64 99 552

Raccomandazioni

Vietato portare da fuori cibi, bevande e sedie.

In caso di maltempo l'evento viene annullato e l'eventuale acquisto di panzerotto e acqua viene rimborsato automaticamente per chi ha acquistato online, al botteghino per chi ha acquistato al Teatro AncheCinema.