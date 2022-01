Comincia il prossimo 23 gennaio la XXII edizione del Campionato invernale Vela d’Altura “Città di Bari” valido anche per la selezione al Campionato Vela d’Altura dell’VIII zona FIV – Coppa dei Campioni 2022. Dopo lo stop forzato dello scorso anno legato all’emergenza sanitaria mondiale, il comitato organizzatore si è rimesso al lavoro per organizzare una nuova edizione, piena di novità per i partecipanti, per mettere in risalto la portata innovativa di questa imperdibile edizione per gli amanti della vela e per chi ha voglia di mettersi alla prova con sfide nuove e avvincenti. Si comincia dalla messa a disposizione di posti barca gratuiti per gli iscritti provenienti da fuori Bari per tutta la durata dell’evento dal giorno 8 gennaio e fino al 20 marzo 2022. La richiesta è da compilare online sul sito del campionato. È stato attivato un programma di incontro tra velisti e armatori per formare equipaggi e partecipare numerosi, ci saranno regate costiere e per due persone, micro-eventi tecnici in collaborazione con gli sponsor per affrontare temi importanti come la sicurezza in barca, le operazioni di rigging, la manutenzione, le vele. E in più, a fine campionato, premi a sorteggio da parte degli sponsor, che si sommano ai vari gadget per tutti gli armatori e gli equipaggi iscritti.

Organizzato da Circolo Canottieri Sporting Club Barion, Circolo della Vela Bari, Lega Navale Italiana Bari, Circolo Nautico Il Maestrale, Circolo Nautico Bari e Cus Bari, con il patrocinio del Comune di Bari – assessorato allo Sport e della Federazione Italiana Vela, e con l’importante supporto di Italia Yachts, Cantine Lizzano, Meetingroom Bari, MEDICOM Srl, Promodiemme e Intempra, la collaborazione di sponsor tecnici come Grimaldi Officine, Nautica Dream, Nautica Ranieri e Obiettivo Mare e la mediapartnership di Sportale, il Campionato è composto da cinque giornate di regata. Si comincia il 23 gennaio con la prima prova organizzata dal Circolo della Vela Bari, il cui segnale di avviso è già fissato per le 10.30, salvo comunicati che lo modifichino. Si prosegue il 6 febbraio con quella a cura del CC Barion Sporting Club e il 20 febbraio con quella del CN Il Maestrale. E ancora, il 6 e il 20 marzo con le ultime due prove affidate a Lega Navale Italiana Bari e Circolo Nautico Bari.

Le regate sono aperte alle imbarcazioni a vela di altura monoscafo di almeno 5,5mt lft. (lunghezza fuori tutto), dotate di motore ausiliario a bordo, in possesso di certificato di stazza ORC (International o Club) valido per l’anno di svolgimento della prova. Gli iscritti saranno divisi nelle classi Altura (categorie “Regata”, “Crociera/Regata” e “Gran Crociera”) o Minialtura, secondo la normativa della Federazione Italiana Vela.

Per le classi ORC e Monotipi, in ogni singola giornata potranno essere disputate sino ad un massimo di due prove. Il campionato sarà valido se saranno portate a termine almeno 4 prove. In caso di percorso costiero, per tutte le categorie e classi di imbarcazioni, si disputerà una sola prova per giornata. L’area di regata, per ogni giornata, sarà indicata dal Circolo Organizzatore.

Tutti i partecipanti devono essere tesserati alla F.I.V. per l’anno di svolgimento delle prove, con tessera regolarmente vidimata nella parte delle prescrizioni sanitarie. Gli Armatori hanno l’obbligo di verificare e mantenere la propria imbarcazione conforme, in ogni e qualsiasi sua parte, ai certificati di stazza che hanno presentato all’atto dell’iscrizione ed in base ai quali regatano. Nel corso del Campionato non potranno essere apportate modifiche di stazza alle imbarcazioni.

Le Istruzioni di regata verranno consegnate ai concorrenti al briefing di inizio campionato, previsto per il giorno 22 gennaio 2022 alle ore 19.00 al molo Borbonico del Circolo della Vela Bari.

Saranno ulteriormente disponibili sul sito https://www. racingrulesofsailing.org/ documents/3194/event e/o www. campionatoinvernalebari.it .

Saranno redatte classifiche in tempo compensato per ciascuna delle categorie e una classifica in tempo reale per le classi Monotipo Altomare, con almeno cinque imbarcazioni iscritte. È prevista una prova di scarto ogni 4 prove validamente disputate. Al termine della manifestazione saranno proclamati vincitori del Campionato Invernale e premiati i primi classificati nelle classifiche finali delle diverse categorie con almeno tre imbarcazioni iscritte. Saranno premiati inoltre i primi classificati overall tra le imbarcazioni partecipanti in equipaggio ridotto a due componenti (X2), con almeno tre imbarcazioni iscritte e i vincitori delle diverse classi di monotipi con almeno 5 imbarcazioni iscritte. Ulteriori premi potranno essere attribuiti dal Comitato Organizzatore del campionato.