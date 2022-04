A Ruvo di Puglia l'incontro 'CAMPO 65, Storia di prigionieri e profughi nell’Alta Murgia'

Prezzo non disponibile

Venerdì 8 aprile, alle 18:30 nella sala conferenze di Palazzo Caputi, in Via Alcide de Gasperi, 26 a Ruvo di Puglia, nell’ambito del programma di iniziative di avvicinamento al 25 aprile dal titolo “La capatosta della Resistenza”, il Circolo ANPI di Ruvo di Puglia in collaborazione con l'Associazione Campo 65 e con il patrocinio del Comune di Ruvo di Puglia organizza un incontro pubblico dal titolo

CAMPO 65

Storia di prigionieri e profughi nell’Alta Murgia.

Tema dell’incontro la storia di Campo 65, il centro di prigionia che ospitò prigionieri di guerra alleati e successivamente profughi dell'Alto Adriatico e delle colonie italiane.

Una storia a tutto tondo che incrocia più storie di Resistenza, accoglienza e lotta per la libertà e che racconta un altro episodio del forte legame che lega il territorio murgiano e le vicende della lotta di Liberazione.

Ne parleremo con Domenico Bolognese, ricercatore e presidente dell'Associazione Campo 65, Piero Castoro, docente e attivista, e Giuliano De Felice, docente dell'Università di Bari.

All'interno della sala conferenze di Palazzo Caputi sarà allestita una mostra che racconta la vicenda e le storie umane di Campo 65.

Contemporaneamente in piazza Matteotti prenderà avvio la mostra fotografica riguardante venti volti di partigiani ruvesi restituiti al pubblico dalla ricerca storica.