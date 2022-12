Cantastorie a pedali al Teatro Abeliano

CANTASTORIE A PEDALI

spettacolo di narrazione in bicicletta

ideazione e regia: Dino Parrotta

con: Dino Parrotta, Loris Leoci

Compagnia Teatro dei Leggeri



Un cantastorie e un musico a cavallo di una stravagante bicicletta “side-car” gironzolano in città per raccontare storie ai bambini. La bicicletta è realizzata con pezzi recuperati da altre d’epoca, al suo pedalare un gigantesco libro sfoglia le sue pagine (ad indicare che con la lettura si vola con la fantasia); una vecchia sedia trasforma la bici in un divertente side-car, che diventa palco per l’attore o occasione per i bambini di farsi un giro col cantastorie! Una narrazione interattiva che attraverso l’utilizzo di maschere, strumenti musicali, numeri di magia comica e oggetti di uso quotidiano coinvolgerà i bambini in un viaggio denso di divertimento e d’incanto! Tra i temi delle storie: Mito, Ambiente, Magia comica, Pifferaio magico, e tanti altri ancora…