Dal Teatro Mercadante di Altamura parte “Cantatour - Ciardatano live edition”, il tour di Radiobari condotto da Renato Ciardo

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Pugliesità, musica, ospiti e competizione tra interpreti amatoriali: questi gli ingredienti del “Cantatour - Ciardatano live edition”, il tour di Radiobari condotto da Renato Ciardo e supportato da Puglia Promozione, che dal 19 novembre esordirà al teatro Mercadante di Altamura.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina nella sala giunta della Città metropolitana di Bari da: Luca Scandale, direttore generale di Puglia Promozione, Giuseppe Colonna, sindaco di Mola di Bari, Raffaella Petronelli, vice sindaco di Altamura, Francesco Paolicelli, consigliere regionale, Maddalena Mazzitelli, direttore di Telebari e Radiobari, e Renato Ciardo.

Lo show, che sarà trasmesso in diretta streaming sul sito di Telebari e Radiobari e su un maxi schermo nelle piazze principali delle città che lo ospiteranno, si svilupperà attraverso un filo conduttore, la musica ed il suo legame con la terra pugliese, che, supportato da gag comiche ed escamotage attoriali ed autoriali, prevederà un coinvolgimento attivo degli spettatori in sala, che saranno invitati ad esibirsi sul palco e a mettersi alla prova in una gara canora su brani editi, dando vita ad uno show a metà tra un “karaoke” ed una “corrida”.

Il musicista attore, supportato dalla voce fuori campo dell’autrice del format e del suo adattamento teatrale, Silvia De Sandi, darà vita ad uno spettacolo d’intrattenimento che ricalcherà il varietà d’altri tempi, attraverso il racconto dell’identità culturale, storica e sociale delle città protagoniste delle tre tappe.

Venerdì 19 novembre appuntamento, dunque, al teatro Mercadante di Altamura, ospite della serata “Annalisa Minetti”, il 2 dicembre sarà la volta del teatro Van Westerhout a Mola di Bari, ospite “Riccardo Fogli”, ed infine il 17 dicembre tappa conclusiva al teatro Piccinni di Bari, che ospiterà “Savino Zaba e la stonato band”.

Questa prima edizione del tour di RadioBari, fortemente voluta dall’editrice responsabile Maddalena Mazzitelli, è realizzata con il contributo di Puglia Promozione, POCPUGLIA 14/20 ASSE 6.

Le serate saranno trasmesse in diretta sui canali social di Telebari, Teletrani e Radiobari ed in differita su Telebari, canale 12 del digitale terrestre, nelle seguenti giornate:

Sabato 27.11.2021 dalle 20.30: Altamura

Sabato 11.12.2021 dalle 20.30: Mola di Bari

Sabato 25.12.2021 dalle 20.30: Bari

L’evento è gratuito.

Per prenotarsi e partecipare: www.telebari.it e radiobari.net