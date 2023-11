Cantico di Natale, melodie tradizionali dal mondo a palazzo Pesce

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Venerdì 22 dicembre 2023 alle ore 21.00 la Sala Etrusca di Palazzo Pesce rivive le atmosfere natalizie con “Cantico di Natale…melodie tradizionali dal mondo…” con il mezzosoprano Margherita Rotondi e il pianista Vincenzo Cicchelli.



La musica di Natale ha un potere magico su ciascuno di noi. Vera e propria macchina del tempo, riporta alla mente i ricordi d’infanzia, i bagliori sfumati delle luci dell’albero, il sapore di famiglia e intimità, la trepidante attesa dei doni, l’odore vivido di inverno e tepore. I canti tradizionali le cui melodie ancestrali sono intonate in tutte le lingue del mondo, le pagine delicate e raccolte, i brani pieni di vita e festanti, che cantano di Madonne e Bambinelli, pastori e mangiatoie, di angeli e campane: ognuna, a modo proprio, è musica speciale e suggestiva, ormai divenuta patrimonio universale dei sentimenti



A proporlo il duo Rotondi Cicchelli, perfezionatosi presso l’Accademia di Musica di Pinerolo e Masterclass estive a Bardonecchia, sempre sotto lo sguardo prestigioso del M° Erik Battaglia. Negli oltre dieci anni di esperienza concertistica il Duo ha affrontato un repertorio molto ampio e variegato, che va dalle Arie Antiche del ‘600 alla musica contemporanea, dall’opera alle folksongs, dalla cameristica tedesca, francese, inglese e spagnola al musical, dalla musica sacra alla canzone napoletana. Si esibiscono insieme all’estero presso la “Fondazione Casa Houck” di Riva San Vitale (Svizzera) e in importanti contesti in Italia, come il Festival Internazionale “Green Music” di Spello (PG), la Sala Laudamo del Teatro “Vittorio Emanuele II” di Messina, il Museo e Giardini di Pitagora di Crotone, la Sala delle Muse del Circolo Unione di Bari, il Teatro “S. Mercadante” di Altamura (BA), il Castello Normanno Svevo di Sannicandro (BA), il Festival “Ad Libitum” di Polignano a Mare (BA), il Festival “Suoni Sacri e dal Pianeta” di Cisternino (BR), la “Notte Bianca” di Minervino Murge (BT), passando per affascinanti palazzi d’epoca come Palazzo Pesce di Mola di Bari (BA) e Palazzo Vives-Frisari di Bisceglie (BA), fino a location meno convenzionali come il Duke Jazz Club e l’Arena della Pace di Bari.