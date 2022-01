Prezzo non disponibile

Giovedì 27 gennaio al teatro Forma di Bari lo spettacolo “Cantieri comici” con Daniele Condotta, Santino Caravella e Marco Colonna, aprirà la rassegna “Risollevante Cabaret Teatro 2022”, organizzata dall’Associazione Culturale Sirio, il cui presidente è Giovanni Tagliente, in collaborazione con l’Associazione Culturale Echo Events diretta dal presidente Donato Sasso.

Questo show è un format che segue il “Festival del Cabaret” di Martina Franca, dedicato a giovani talenti che si sono contraddistinti nell’ultima edizione della manifestazione comica, giunta ad agosto scorso al suo venticinquesimo anno.

Sul palco si esibirà il vincitore Daniele Condotta star del web e ormai anche mattatore d’eccezione. Con una predisposizione fin da bambino, dal 2010 ha intrapreso il percorso artistico in duo. Esibendosi successivamente come monologhista, dal 2012 al 2015 ha fatto parte del cast pugliese del “Laboratorio Zelig” e nel 2016 ha debuttato a teatro con il suo primo spettacolo “Ma Chi Me Lo Doveva Dire?” al quale ha fatto seguito, nel 2017, “Amore a Prima Svista”.

Nel pieno rispetto delle normative anticovid, lo spettacolo avrà inizio alle 21 e sul palcoscenico i tre comici si esibiranno singolarmente, coinvolgendo il pubblico con il proprio repertorio.

A condividere il palco con Daniele Condotta ci sarà un altro vincitore della kermesse martinese, il foggiano Santino Caravella. La sua comicità è frizzante e riesce ad affrontare in maniera semplice, diretta e mai volgare, la realtà quotidiana, attraverso le esperienze personali nelle quali tutti possono riconoscersi. La sua comicità, come lui stesso afferma “è come la Benetton: veste da 0 a 90 anni.

A completare il cast di Cantieri Comici ci sarà Marco Colonna, che si è fatto conoscere con il progetto Marco&Chicco, duo che ha partecipato a “Zelig off”, “Zelig” e “Made in sud”.

“Risollevante Cabaret Teatro” proseguirà ad aprile con Antonello Costa venerdì 1 e Flavio Aurelio venerdì 8, per poi terminare il 5 maggio con Beppe Braida.

Teatro Forma – Via Fanelli 206/1– Bari

Infotel: 3452682772

Inizio Spettacolo: 21:00