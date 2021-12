A Molfetta 'Cantine di Natale', luci, vino, musica e teatro

Il 17-18-19 dicembre il Centro Storico di Molfetta sarà invaso dalla magia del Natale.

Un percorso enogastronomico in cui si potrà degustare Vino proveniente dalle cantine partner del progetto e assaggiare street food locale.

A impreziosire le serate ci saranno spettacoli teatrali e d’intrattenimento itineranti e performance musicali a tema natalizio. Gli attori della compagnia teatrale “Il Carro del Comici”, attraverso la loro sapiente espressività, daranno vita ai personaggi della fiaba di Pinocchio, facendoci entrare nel Paese dei Balocchi e coinvolgendo grandi e piccini.

Cantine di Natale sarà anche un’occasione per fare Beneficenza grazie alla casa di Babbo Natale, presente all’interno della manifestazione, per la gioia di tutti i bimbi.

COME SI MANGIA E SI BEVE?

Presso l’info Point di Piazza Municipio potrete acquistare i tickets validi per la

degustazione di Vino e Street Food.

Durante i tre giorni di Cantine di Natale potrete degustare le prelibatezze di Pane & Amore: fritto misto con pettole e zeppole della tradizione, caldarroste, caciocavallo impiccato, mortadella alla griglia e vari tipi di pane tostato al momento.

PROGRAMMA:

170dicembre:

Casetta di Babbo Natale

Spettacoli itineranti e street concert:

- Mr Big Cuircus di Cristian Lisco in Piazza municipio – (due repliche);

- Trampolieri;

- Attori in favola: dedicato a "Pinocchio e dintorni" in Via Amente - Piazza Amente;

- Mangiafuoco presenta Hansel & Gretel (a cura della compagnia di teatro di burattini Granteatrinio di Bari);

- Mone Monè di Simone Tuosto: spettacolo di acrobazia e giocoleria in Piazza Municipio e Piazza Amente (due repliche);

Concerto: Municipale Balcanica.

18 dicembre:

Casetta di Babbo Natale

Spettacoli itineranti:

- Trampolieri;

- Mone Monè di Simone Tuosto: spettacolo di acrobazia e giocoleria in Piazza Municipio e Piazza Amente (due repliche);

- Ying & Yang - festa a corte: spettacolo di fuoco e giocoleria in Piazza Municipio e Piazza Amente;

- Attori in favola: dedicato a "Pinocchio e dintorni" in Via Amente - Piazza Amente;

- Mangiafuoco presenta Il Barone Rampante (spettacolo d’attore e disegni dal vivo) in Piazza Amente;

Davide de Gioia con The SwingBeaters.

19 dicembre:

Casetta di Babbo Natale

ore 11:30 - Esibizione conclusiva: banda di s. Cecilia con canti di Natale.

Organizzatrice dell'evento è l'associazione Athletic con la collaborazione del Sermolfetta in partnership con Metropolis.