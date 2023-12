La rappresentazione “Canto di Natale” tratto dal racconto di Charles Dickens per i piccoli pazienti del Pediatrico

Sarà la rappresentazione “Canto di Natale” tratto dal racconto di Charles Dickens, a far sognare i piccoli pazienti dell’Ospedaletto Pediatrico Giovanni XXIII BARI, nello spettacolo interpretato dagli attori della compagnia teatrale “Tiberio Fiorilli” di Bari.

L’appuntamento giovedì 21 dicembre, alle 16, nella sala ticket del pediatrico che, per l’occasione, si trasformerà in un piccolo palcoscenico. Ad interpretare i personaggi di una delle più famose opere dello scrittore inglese, pubblicata a Londra, nel 1843, gli attori della compagnia: Antonella Radicci, Lidia Cuccovillo, Michele Santomassimo, Gabriele Deastis, Francesca Attolini, Francesca Giacchetti, Francesca Del Giudice, Nicola Accettura, guidati dalla sapiente regia di Alfredo Vasco.

A curare il reparto tecnico: Michele Puntillo e Luca Amoruso. Lo spettacolo, su iniziativa della compagnia “Tiberio Fiorilli”, è organizzato dall’Associazione “Impegno 95”, al fine di portare un sorriso ai bambini ricoverati e alle loro famiglie, in una performance coinvolgente.

La scelta della direzione artistica della compagnia teatrale di rappresentare “Il canto di Natale” non è casuale. La trama di uno più noti classici della tradizione letteraria natalizia, tra racchiude in sé una storia di speranza, dove il protagonista Ebenezer Scrooge, avaro ed egoista uomo d’affari, esce dalla sua condizione di miseria morale per ritrovare il senso della vita. Una vera e propria ricetta per la felicità. La stessa che gli attori della “Tiberio Fiorilli” intendono trasmettere ai piccoli pazienti del Giovanni XXIII, con un piccolo gesto ma con grande cuore.