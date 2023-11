Cantòs, musiche di Dylan, Mitchell e Choen

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Sabato 9 dicembre 2023 alle ore 21.00 nella Sala Etrusca di Palazzo Pesce risuona “Cantòs” insieme alla voce di Lisa Manosperti, il sax di Roberto Ottaviano e la chitarra di Nando Di Modugno.



A interpretare i brani di Dylan, Mitchell e Choen ci saranno Lisa Manosperti, Laurea in Canto e Musica Jazz presso il Conservatorio Piccinni di Bari con il massimo dei voti, un perfezionamento mirato a conoscere la voce anche come strumento anatomico, una carriera internazionale al fianco di artisti come Charlie Hoellering, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso e Bobby Mc Ferrin, e inserita dalla rivista «Jazzit» tra le migliori dieci cantanti jazz italiane, Roberto Ottaviano, studi con Federico Mondelci e Steve Lacy , Bill Russo e George Russell, una intensa attività concertistica in tutta Europa, Stati Uniti e Asia, collaborazioni con alcuni dei più importanti musicisti del mondo, docente, fra gli altri, a Woodstock in Usa, al Conservatorio di Città del Messico, alla Music Hochshule di Vienna e dal 1989 titolare della cattedra di Musica Jazz al Conservatorio di Bari e Nando Di Modugno, uno dei chitarristi più rappresentativi della scena classica e jazz internazionale, docente di Chitarra al Conservatorio Piccinni di Bari, studi con Libda Casolaro e perfezionamento con esponenti della scuola spagnola, una appassionata curiosità per la letteratura chitarristica delle varie epoche storiche e una carriera che lo vede collaborare con artisti del calibro di Ennio Morricone, Nicola Piovani e Fabrizio Bosso.