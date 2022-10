C'è aria di festa, in scena ‘Canzone’ al Kismet lo spettacolo ispirato a un poemetto di Elsa Morante

Si ispira a un poemetto di Elsa Morante il nuovo appuntamento di ‘C’è aria di festa’ al Teatro Kismet, rassegna di spettacoli gratuiti a cura di Teresa Ludovico, in programma fino a novembre.

Giovedì 20 ottobre alle ore 21 va in scena il debutto nazionale di Canzone, con la drammaturgia e la regia curata da Lello Tedeschi in collaborazione con Piera Del Giudice. Ispirato a ‘La canzone degli F. P. e degli I. M.’, pubblicato nel 1968 da Elsa Morante all’interno della raccolta Il mondo salvato dai ragazzini. Non un testo scritto per la scena, che però in realtà sfugge a ogni definizione, come l’intera opera in cui è collocato: è un’orazione, o un monito, o un’invocazione, un inno, un comizio, o un proclama, forse tutte queste cose insieme e quant’altro, di certo è la voce, alta e eretica, di una poesia che, per dirla con parole della stessa Morante, “una volta partita non si ferma più; ma corre e si moltiplica, arrivando da tutte le parti, fin dove il poeta stesso non se lo sarebbe aspettato”.

La messa in scena vede sul palcoscenico anche i partecipanti ai laboratori teatrali tenuti da Lello Tedeschi al Kismet, in cui a partire dalla conoscenza del proprio corpo e della propria fisicità viene proposta l’esperienza pratica della scena, dall’uso della voce alla relazione, all’improvvisazione, all’articolazione del gesto, del movimento, dell’azione. Un’esperienza che mette in gioco la creatività dell’attore, che passa in primo luogo attraverso la conoscenza di sé, delle proprie risorse umane ed espressive, in un continuo gioco di relazione con l’altro che abbatta paure e insicurezze e dunque renda solida, credibile e viva la propria presenza.

Scheda spettacolo

CANZONE

Debutto nazionale

Laboratorio teatrale di Comunità con spettacolo

in scena Silvana Afrune, Francesco Barbieri, Manuela Buonsante, Francesco Cozzi, Viviana Dell’Orco, Mauro Diliso, Chiara Fiore, Anna Grazia Frassanito, Linda Iacobbe, Margherita Lisco, Giorgia Lobuono, Rosy Luciano, Samira Mancino, Vincenzo Manzionna, Antonella Palermo, Luigi Pansini, Fabrizio Pastoressa, Anna Ranieri, Gioacchino Vino

con la partecipazione di Piera Del Giudice, Michele Tullo

e con i ballerini di Lindy Hop

drammaturgia e regia Lello Tedeschi in collaborazione con Piera Del Giudice

collaborazione alla drammaturgia Liliana Mianulli

assistenza tecnica Mirko Catacchio, Luca Ippolito, Giovanni Pascazio

Elsa Morante pubblica La canzone degli F. P. e degli I. M. nel 1968, ne Il mondo salvato dai ragazzini. Non è un testo scritto per la scena, è un poemetto, e però in realtà sfugge a ogni definizione, come l’intera opera in cui è collocato. È un’orazione, o un monito, o un’invocazione, un inno, un comizio, o un proclama, forse tutte queste cose insieme e quant’altro, di certo è la voce, alta e eretica, di una poesia che, per dirla con parole della stessa Morante, “una volta partita non si ferma più; ma corre e si moltiplica, arrivando da tutte le parti, fin dove il poeta stesso non se lo sarebbe aspettato”. Questa voce è arrivata infatti fino a noi, qui, adesso. Ci dice degli eterni e funerei sconquassi del Potere e del Conformismo, orizzonte cupo e triste cui aspirano, privi di spirito, quei viventi che la Morante definisce Infelici Molti. E ci dice di un’altra categoria di viventi, i Felici Pochi, che a quelli si contrappongono per la loro allegra vitalità spirituale, che li fa “sale della terra”, musica, allegria dell’intelligenza, respiro della vita. A partire da questo testo, la cui radice è evidentemente politica e civile, proponiamo un laboratorio teatrale di Comunità per l’approfondimento degli strumenti tecnici e emotivi fondamentali utili a incontrare e vivere la scena praticandola da attori, finalizzato alla messinscena di uno spettacolo. A partire dalla conoscenza del proprio corpo e della propria fisicità, il laboratorio, rivolto a non professionisti, propone l’esperienza pratica della scena, dall’uso della voce alla relazione, all’improvvisazione, all’articolazione del gesto, del movimento, dell’azione. Un’esperienza che mette in gioco la creatività dell’attore, che passa in primo luogo attraverso la conoscenza di sé, delle proprie risorse umane ed espressive, in un continuo gioco di relazione con l’altro che abbatta paure e insicurezze e dunque renda solida, credibile e viva la propria presenza. Fino a dare vita scenica al testo, alla voce della Morante, in una forma corale, collettiva, attraverso cui il laboratorio possa così esprimere tutta la sua essenza di esperienza umana, artistica e civile, esempio concreto di un Teatro di Comunità per la Comunità. Un teatro in cui dire dei Felici Pochi e degli Infelici Molti per domandarci, tutti, a che punto siamo con la nostra felicità, lavorando per la messinscena di una voce manifesto. Una voce unica ma resa molteplice, in un concertato scenico corale. Leggero. A tratti malinconico. Comunque sempre allegro e festoso. Al servizio della parola, motore dell’azione scenica. Un’azione per una collettiva, pacifica (ma non pacificata) “manifestazione poetica” di un piccolo popolo dall’aspetto vagamente rivoluzionario e palesemente dalla parte dei Felici Pochi. Capace pure di rivolgersi con cattiveria verso gli Infelici Molti. Ma per gioco. Alla nostra voce, quando s’arrabbia, infatti viene da ridere. E da sognare: “sarebbe una magnifica stravaganza/di scavalcare tutti insieme i tempi brutti/in un allegro finale: Felici Tutti!”.