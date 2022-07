CANZONI DI UN LUNGO VIAGGIO

da Parigi a Hollywood e Broadway passando per L’America Latina





MARGHERITA ROTONDI, mezzosoprano

VINCENZO CICCHELLI, pianoforte



Musiche di K. Weill, J. Lenoir, J. Kosma, C. Gardel, G. Gershwin,

A. Lloydd-Webber, L. Bernstein





Alcune canzoni hanno il potere di restare impresse nella nostra memoria e riportarci alla mente ricordi indelebili. Luoghi, situazioni, persone, sentimenti… basta riascoltare un verso o qualche nota e il nostro vissuto ritorna nitido a farci compagnia.

Il volo intercontinentale percorso dal programma parte da Parigi, con le affascinanti e malinconiche melodie degli chansonniers, fa poi scalo in Sud America, per muoversi lentamente ai ritmi latini di rumba o tango e atterrare infine a Broadway, con le sue commedie musicali dal carattere brillante, ma non prive di venature sentimentali.

Ognuno dei brani proposti è stato inserito in qualche classico del cinema internazionale e l’intera selezione può essere considerata una vera e propria colonna sonora, l’ascolto ideale per un lungo viaggio che ci riporta a noi stessi e alla nostra vita.





Costo del biglietto:

INTERO 12€

RIDOTTO (over 65 e under 26) 10€

ABBONAMENTO STANDARD (escluso eventi) 80 €

ABBONAMENTO GOLD (eventi inclusi + prima fila) 120€

Per informazioni:



– via mail all’indirizzo info@eposteatro.com