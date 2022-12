CapaGro', il tema del bullismo in scena al Teatro Abeliano

CAPAGRÒ

#nobullismo

Ideato, scritto e diretto da Nico Sciacqua

Con: Francesca Di Cagno, Pietro Caramia, Nico Sciacqua

Voce e Chitarra: Gianluca Devi

Produzione: Compagnia Ventisetteundicisettantanove

Spettacolo Selezionato da SAVE THE CHILDREN

per rappresentare la città di Bari

durante la settimana ILLUMINIAMO IL FUTURO



Lo spettacolo tratta, in chiave tragicomica e con musica dal vivo (chitarra e voce), il tema del bullismo partendo dalla radice del fenomeno. Infatti, sviluppa e analizza, nel corso del racconto, il narcisismo genitoriale e i danni che questo provoca nei figli. CapagrO’ fora la pellicola eterea che separa il pubblico dai protagonisti, portando sul palcoscenico una vicenda di forte impatto emotivo. Non porta i personaggi in una Bari concentrata in pochi metri quadrati ma l’intero retaggio sociale di una città, evidenziando la loro interiorità più profonda. Un momento di riflessione per i più piccoli e soprattutto per i più grandi.