Capodanno al Kubo' lounge restaurant di Bari

31 dicembre Cenone di Capodanno

"E ora diamo il benvenuto al nuovo anno....

Pieno di cose che non ci sono mai state...."



Vi auguriamo il meglio per il 2023, per questo vogliamo offrirvi un Capodanno ricco di divertimento, una cena gurmet deliziosa, tanta buona musica e gli amici di sempre a pochi passi da casa..??



Dinner Show Live

Singer Angie Voce e Gianvito Bianco al sax vi accompagneranno fino all’arrivo del nuovo anno



Party “All night long” a cura del Dj Mauro Ciocia





Si accede solo SU PRENOTAZIONE in prevendita entro il 20/12/2022