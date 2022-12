Capodanno brillante 2023 a Masseria Torre Rossa

Tutta l'Italicità raccontata a partire dagli anni 60', ispirata da una delle più celebri pubblicità del Carosello e condita dal glitterato di una discoball, fino al sentimento nazional popolare per i brani più iconici della nostra cultura e del genere "italo-disco".

"Si , perché capodanno brillante è un prodotto superiore a base di brillantini, dona vita e splendore ai vostri visi e vi dà un tono elegante e gradito!"

Incastonata tra le storiche grotte della lama, e circondata da frutteti ed uliveti secolari, si presenta per la sua unicità e bellezza, benvenuti a Masseria Torre Rossa.



Cena Spettacolo h. 21 con:

- Leo e Francesco Siciliano



Gran Festa h. 00:30 con:

- TOMMI BOY

- Iconico



Dress code:

Lui pettinato e brillante, lei seducente e scintillante.



Due le formule per rendere brillante il vostro benvenuto al nuovo anno 2023



- Cenone + serata disco 130



- Solo serata disco Dalle 00:30 in poi (ingresso in prevendita) 30



PRIVE 50 a persona minimo 500 2 kit Base



CAMERE + CENONE E DISCO ( solo 6 camere disponibili )



Per accedere alla serata sarà necessario munirsi di prevendita per ambedue le modalità d'accesso .



Info, prenotazioni e prevendite

3282677160



Masseria Torre Rossa