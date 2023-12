Notte di Capodanno in piazza a Terlizzi

Prezzo non disponibile

Ritorna il capodanno in piazza targato PDL Comunicazione e Livee Eventi!

Un evento che celebra la fine di un anno e ci carica di buone vibrazioni per l’anno che verrà.

Una kermesse di musica, suoni e divertimento pronta a farvi scatenare tutti, da 0 a 99 anni! Sarà una festa trasversale, che coinvolgerà e farà da traino anche per i paesi limitrofi. Una piazza, quella di Terlizzi, pronta ad accogliere tutti e per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno.

A far ballare l’intera piazza ci saranno i dj set di Danny Dee, Rinaldo, Chris Magg e Paky DT!

Presentatori della serata: Biro & Stefania De Leo

Piazza Cavour, sarà allestita con uno strabiliante palco di oltre 120 metri quadri per dare vita ad una festa indimenticabile, incorniciato da due torri layer, luci ed un led wall pieno di meravigliose animazioni e per seguire tutti insieme l’attesissimo count down.

Appuntamento in piazza Cavour Lunedì 31 Dicembre a partire dalle ore 23:00