Spettacolo di pupazzi e attori 'Cappuccetto bambina impertinente' in scena al Teatro Casa di Pulcinella

Non si può rimanere in una fiaba senza un pochino di furbizia. È quello che succede alla nostra Cappuccetto, che riesce a tenere a bada buoni e cattivi, e ci mostra come tutte le parole dette al momento giusto sono importanti…

27 e 28 gennaio ore 18.00 al Teatro Casa di Pulcinella in scena lo spettacolo di pupazzi e attori 'CAPPUCCETTO BAMBINA IMPERTINENTE' di Molino d'Arte.

Per essere un personaggio delle favole bisogna avere un bel caratterino....

Non si può rimanere in una fiaba senza un pochino di furbizia e una parlantina sempre accesa. È quello che succede alla nostra Cappuccetto, che riesce a tenere a bada buoni e cattivi, e ci mostra come tutte le parole dette al momento giusto sono importanti. Il Lupo è un anziano esemplare goffo, delinquente e sempre affamato. Cappuccetto Rosso è una bambina impertinente ma sveglia alle prese con una nonna un po’ svampita ed un Cacciatore risoluto.

La comica caratterizzazione dei personaggi rende la storia fluida e divertente, per il giovane pubblico abituato alla storia originale. La presenza sulla scena dei pupazzi, completamente costruiti a mano dagli artigiani della compagnia è suggestiva, e gli oggetti scenici di spugna che volano via dal teatrino producono effetti comici a misura di bambino.

Ingresso €8,00 per adulti e bambini a partire dai 3 anni; biglietti in vendita sul circuito Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati Vivaticket, presso il botteghino del teatro dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 12.30. Biglietto ridotto € 6,00 per gruppi a partire da 5 persone. Possibilità di abbonamento

Infotel.080 534 4660