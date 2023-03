Prezzo non disponibile

Sabato 25 e domenica 26 marzo ore 18.00 al Teatro Casa di Pulcinella in scena CAPPUCCETTO GROSSO

In programma alla Casa di Pulcinella "Cappuccetto Grosso" della compagnia pugliese Molino D’Arte, liberamente tratto dalla fiaba dei fratelli Grimm, con la regia di Antonello Arpaia.

La storia di Cappuccetto, una bambina coraggiosa che cerca di superare le proprie paure attraverso il cibo che consuma con ingordigia. Un personaggio audace, ma allo stesso tempo ingenuo poiché non riesce a capire i pericoli cui va incontro. Lo spettacolo ripercorre le fasi principali della fiaba, ma pone l’accento sul cibo, la crescita, l’affrontare le proprie paure e il saper chiedere aiuto.

La storia offre ai bambini l’occasione per ridere di qualcosa che fa paura, di immedesimarsi nei protagonisti al di là di quello che continua ad offrire il classico testo dei fratelli Grimm, e gli permette di partecipare con emotività alle novità della vicenda proprio perché la conoscono da sempre.

L’uso stravagante e simbolico degli oggetti scenici e della struttura scenografica alza il tono della vicenda e così le stimolazioni sonore attraverso l’utilizzo di musiche originali.

Ingresso €8,00 per adulti e bambini a partire dai 3 anni; biglietti in vendita sul circuito Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati Vivaticket, presso il botteghino del teatro dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30, la domenica dalle 10.00 alle 12.30. Biglietto ridotto € 6,00 per gruppi a partire da 5

Infotel. 080 534 4660