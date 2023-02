Capriccio romantico, musiche di Tchaikovsky, Piatti e Schubert

Giovedì 6 aprile 2023 alle ore 20.30 la Sala Etrusca di Palazzo Pesce apre le sue porte al recital classico del duo formato dal violoncellista Luciano Tarantino e dal pianista Paolo Scafarella.



Un concerto da camera in Puglia per assaporare pagine note, come le “Danze Ungheresi” di Johannes Brahms qui nella trascrizione di Alfredo Piatti, e altre più ricercate, come il “Notturno” di Piatti, “Pezzo Capriccioso” e “Melodie” di Piotr Ilic Tchaikovsky, “Serenade” di Franz Schubert e “Ave Maria” di Astor Piazzolla. Ad accompagnare gli spettatori fra le note musicali ci saranno Luciano Tarantino, diploma in Violoncello con il massimo dei voti al Conservatorio Piccinni di Bari, perfezionamento con Franco Maggio Ormezowski all’Accademia Toscanini di Bologna e, tra gli altri, con Monighetti, Slovacewski e Rostropovich, una carriera, con un Carlo Antonio Testore 1736, che lo vede in numerose orchestre italiane e straniere nel ruolo di primo violoncello sotto la direzione di maestri del calibro di Lorin Mazeel, Giuseppe Sinopoli e Daniel Oren, e in diverse formazioni da camera, dal duo all’ottetto, in teatri di tutto il mondo, da Tokyo a Parigi, Madrid e Beirut, e Paolo Scafarella, laurea in Pianoforte con lode al Conservatorio di Bari, una intensa attività concertistica che lo porta a esibirsi in Italia e all’estero, e un’agenda densa che lo ha visto protagonista alla tastiera all’Università Popolare di Milano, a Parigi per le “Domeniche Musicali”, vincitore al prestigioso concorso internazionale S.I.P.C. di Stoccolma, e a mettere in cantiere altri due cd sul repertorio per pianoforte e orchestra di Stenhammar (Brillant Classics), un cd con il pianoforte solo di Prokofiev (Piano Classics) e un cd con il pianoforte solo di Rachmaninov (Aulicus Classics).