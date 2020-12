AMOR VINCIT OMNIA - Fabrizio Carafa e Maria d’Avalos si amavano da morire. Una passione travolgente che li condusse all’immolazione estrema, per regalarli alla storia e dar vita a una “Palingenesi” dei sentimenti senza tempo.

In “Carafa - il sigillo del Cristo Velato” - Gelsorosso Edz., Alfredo De Giovanni e la sua squadra di speleologi ‘letterari’ passano dal sottosuolo murgiano di Castel del Monte a quello partenopeo della più blasonata Napoli Capitale.

Una trama storico-amorosa che abbraccia rivalità e corti reali: dal principe di San Severo, Raimondo di Sangro, alla nobile casata dei Carafa, che vantavano un Viceré e un Papa (Paolo IV), imparentata ai D’Avalos di Spagna e ai Gesualdo di Venosa, fino ad incrociare la genealogia irpina dei d’Aquino.

La tragica piega di una vicenda romantica e di una scoperta sconvolgente, tra rituali alchemici e intrighi religiosi, che coinvolgono Gesuiti e Massoneria, Servizi Segreti e Camorra, attorno alla meravigliosa suggestione del Cristo Velato di Giuseppe Sanmartino e della bellezza inquietante della Cappella Sansevero, nei pressi di San Domenico Maggiore a Napoli.



Terzo appuntamento con ‘L’après midi allo Spazio Art d’Or’ con Antonio V. Gelormini - che dialogherà con l’Autore - giovedì 10 dicembre 2020 - ore 17,00.

Per ovvie ragioni, i posti saranno limitati.

L'incontro sarà ripreso in diretta sul profilo facebook di Marina Corazziari, Presidente dello Spazio Art D'Or, e poi condiviso sulla Pagina Ufficiale dell’Associazione.



Bari - Spazio Art d’Or, Via Melo 188

