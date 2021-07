"Caramelle dai conosciuti" di Aldo Pagano al Libro Possibile di Polignano a Mare

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Presentazione - nell'ambito della ventesima edizione del festival "il libro possibile" - del nuovo romanzo noir di Aldo Pagano, Caramelle dai conosciuti (Piemme), prevista per sabato 10 luglio alle ore 21.30 a Polignano a Mare (BA), presso la Terrazza dei Tuffi. Presenta Alice Scolamacchia.

Una nuova, avvincente, indagine per il sostituto procuratore Emma Bonsanti, già protagonista dei due precedenti libri di Pagano, La trappola dei ricordi e Motivi di famiglia. È lei, al di là di ogni pregiudizio, schieramento politico e verità di comodo, a dover fare luce sul ritrovamento nella Manifattura dei Tabacchi del quartiere Libertà di Bari del cadavere di Matteo Cardone - capo dell’associazione culturale neofascista “Hobbit" - e sulle ragioni della sua brutale uccisione.

Un giallo perfettamente congegnato, in cui tutte le contraddizioni e le manipolazioni di cui siamo vittime – non sempre inconsapevoli - esplodono potentemente. Sotto la lente di ingrandimento di due virus, entrambi endemici e pericolosi (covid e razzismo), le storture della nostra società vengono in superficie pagina dopo pagina, registrate con uno sguardo disincantato e ironico e una prosa incalzante, vicinissima al reale.