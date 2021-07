A Villa Longo De Bellis la presentazione del romanzo noir di Aldo Pagano, "Caramelle dai conosciuti"

La presentazione dal vivo - nell'ambito del festival multidisciplinare Le Terre di Dentro, sezione La città invisibile -, del nuovo romanzo noir di Aldo Pagano, "Caramelle dai conosciuti" (Piemme), prevista per venerdì 16 luglio alle ore 20.00 a Bari Palese, presso Villa Longo De Bellis.

L'autore, in dialogo con Michela Di Trani, parlerà di come le disfunzioni del sistema politico e sociale possano trasformarsi in criminalità, ripercorrendo alcuni passi del suo ultimo libro.