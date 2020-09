Appuntamento a Putignano con il Carl Orff Music Festival ed “Emozioni in musica”

Dopo il Summer Festival – Botteghe Aperte, continuano nella città di Farinella gli eventi di Popola! – Putignano, Spazi alle idee. La nuova settimana sarà all’insegna della musica.

Giovedì 10 settembre, alle ore 20:00 nel Chiostro Comunale, andrà in scena “Emozioni in Musica”, l’evento musicale organizzato dall’UPTE – Università Popolare della Terza Età in collaborazione con il maestro Ciro Elefante. Protagonisti della serata, condotta da Anna Rinaldi, gli artisti Katia Martirdonna, Barbara Marchitelli, Lelio D’Aprile, Evelin Masi e il soprano Betty Vittorione

Domenica 13 settembre torna l’appuntamento con la grande musica del Carl Orff Music Festival. Alle ore 21:00, nella chiesa di san Pietro Apostolo, andrà in scena l’evento di chiusura dell’edizione 2020 del Festival con il concerto dell’AYSO Ensamble. L’AYSO – Apulian Youth Symphony Orchestra, diretta dal maestro Teresa Satalino, è un’orchestra giovanile composta da circa 70 musicisti di età compresa tra i 13 e 25 anni provenienti da diversi Conservatori di musica che hanno l’opportunità di lavorare con alcuni musicisti della Fondazione Petruzzelli di Bari. Durante la serata sarà inoltre assegnato il VI premio “L’arte…nelle tue mani” – Giovani talenti alla ribalta.