“Carl Orff Music Festival” il festival internazionale di musica da camera edizione 2023

Si annuncia ricca di interessanti novità l’edizione 2023 del “Carl Orff Music Festival” il festival internazionale di musica da camera che da diciassette anni conclude la stagione concertistica classica in Puglia. Fondato dall’indimenticato violoncellista americano Michael Flaksman e organizzato anche quest’anno dall'Associazione Artistico-Musicale Carl Orff, il festival è realizzato il patrocinio del Comune di Putignano e con il sostegno del Club Imprese per la Cultura Confindustria Bari-BAT.

I tratti essenziali della XVII edizione, in programma dal 2 al 10 settembre nel Teatro Comunale di Putignano, sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa di presentazione dal M° Vito Amatulli, che assieme alla M° Jelena Ocic cura la direzione artistica della rassegna.

La prima importante novità riguarda l’esordio della “Carl Orff Chamber Orchestra”, l'orchestra da camera del festival composta da una selezione di alcuni dei migliori giovani talenti del territorio. La valorizzazione dei giovani musicisti pugliesi è una precisa caratteristica del Festival, che negli anni ha sempre dedicato attenzione ai migliori allievi dei conservatori della regione, scoprendo nomi che hanno poi col tempo conquistato palcoscenici prestigiosi anche internazionali. In occasione del concerto di apertura del 2 settembre, l’ensemble composto da dodici elementi avrà la possibilità di accompagnare i grandi solisti internazionali del festival.

Anche la realizzazione di nuove produzioni musicali o di prime assolute è una peculiarità del “Carl Orff”: quest’anno, proprio nel concerto di apertura del 2 settembre, è prevista la prima esecuzione assoluta in Italia dell’Yddish Concerto di Laurent Couson, affidata al virtuoso paraguaiano David Castro-Balbi, che torna a Putignano dopo i grandi consensi raccolti nell’edizione 2022.

Novità anche nel cast: quest’anno il Carl Orff Music Festival è riuscito a portare a Putignano il violista israeliano Yuri Gandelsman, già prima viola della Israel Philarmonic Orchestra, uno dei musicisti più ricercati della sua generazione.

Sono cinque le serate in programma quest’anno, tra il 2 e il 10 di settembre 2023, tutte ospitate nel Teatro Comunale di Putignano. Oltre ai quattro concerti internazionali è prevista infatti anche la cerimonia conclusiva del premio “L’arte nelle tue mani”, promosso dall’azienda Dolce Bontà, giunto alla sua nona edizione e riservato ai nuovi talenti musicali del territorio.

Il programma Sabato 2 settembre, Teatro Comunale di Putignano ore 21:00 Concerto di Apertura “I Grandi Interpreti”

Solisti Violino: David Castro-Balbi

Viola: Yuri Gandelsman

Violoncello: Jelena Ocic

Carl Orff Chamber Orchestra

Primi violini: Ludovica Aurelia Fanelli, Luigi Marasciulo, Giovanni Tarantino, Giuseppe Di Lauro.

Secondi violini: Rosa Lisi, Francesco D'Alessandro, Roberto Rizzi.

Viole: Paolo messa, Francesco Masi.

Violoncelli: Piero Dattoli, Giulio Scialpi.

Contrabbasso: Francesca Perrone.

Programma Samuel Barber: Adagio per archi Op.11. Molto adagio. Laurent Couson: Yddish concerto. Shtetl, hatihkva, l'Chaim Johann Christian Bach: Concerto per Viola in Do minore. Allegro molto ma maestoso, Adagio molto espressivo, Allegro molto energico. Max Bruch: Kol Nidrei, Op.47 per violoncello e orchestra d'archi. Adagio ma non troppo.

Domenica 3 settembre, Teatro Comunale di Putignano ore 21:00 9° Premio Dolce Bontà “L’arte nelle tue mani” Concerto del Contamination open ensemble

Michele di Modugno: batteria, Francesca Perrone: contrabbasso, Gabriele Cavallo: pianoforte e sintetizzatore; Alessandro Turi: flauto traverso, flauto basso e percussioni, Sabrina Preite: sax soprano sax contralto percussioni.

Programma Gabriele Cavallo: Suite numero 1, Claude Bolling: Suite for Flute and Piano Jazz Trio, Pedro Iturralde: Hellnique suite, Pedro Iturralde: Zorongo Gitano, Alex Gerassimez: Piazonore, Gabriele Cavallo: Eterofonia.

Martedì 5 settembre, Teatro Comunale di Putignano, ore 21:00 David Castro-Balbi: Violino, Gernot Subsmuth: Violino, Yuri Gandelsman: Viola, Jelena Ocic: Violoncello.

Programma Johannes Brahms: Trio per Viola violoncello e Pianoforte op.114 Antonin Dvoràk: Quartetto N°12 “Americano op.96

Giovedì 7 settembre, Teatro Comunale di Putignano ore 21:00. Gernot Subsmuth: Violino, David Castro-Balbi: Violino, Yuri Gandelsman: Viola, Jelena Ocic: Violoncello, Josè Gallardo: Pianoforte.

Programma Antonin Dvoràk: Terzetto op.74 Gustav Mahler: Quartetto per Pianoforte e archi Felix Mendelssohn: Bartholdy Trio op.49

Domenica 10 settembre, Teatro Comunale di Putignano ore 21:00 CONCERTO DI CHIUSURA David Castro-Balbi: Violino, Gernot Subsmuth: Violino, Yuri Gandelsman: Viola, Jelena Ocic: Violoncello, Giuseppe Lillo: Contrabasso, Josè Gallardo: Pianoforte.

Mikhail Glinka: Sonata per viola e pianoforte Anton Webern:"Langsamer Satz" per quartetto d’archi Mikhail Glinka: Gran Sestetto per Pianoforte e Quintetto d’Archi