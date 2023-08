A Santa Chiara per Bari Piano Festival concerto-conversazione con Carlo Boccadoro e Emanuele Arciuli

Sabato 26 agosto, a Santa Chiara (ore 19.00) concerto-conversazione con Carlo Boccadoro e Emanuele Arciuli: lo stato della nuova musica (programma: Giorgio Colombo Taccani, Stille;

Orazio Sciortino, Lied Ohne Ende; Mauro Montalbetti, Nowhere; Filippo Del Corno, As you like it (Prima esecuzione assoluta); Carlo Galante, Acqua di Luna (Prima esecuzione assoluta). A seguire (ore 21.00) ci sarà il concerto di Gile Bae (programma: Johann Sebastian Bach, Toccata in mi minore BWV 914 e Toccata in do minore BWV 911; Robert Schumann, Humoreske op.20 e Sergej Prokofiev, Sonata op.28 n.3), con introduzione a cura di Lorenzo Mattei.