Carlo Maretti nel talk show dell’associazione culturale Echo Events

Da giovedì 28 gennaio su Pop Tv, visibile dal sito www.poptelevision.it e dalle app gratuite per ios e android, sarà trasmessa una nuova puntata del talk show “Le interviste con Echo”, condotta da Donato Sasso, presidente dell’associazione culturale Echo Events, con la partecipazione dello showman Carlo Maretti.

Con la responsabilità di mantenere alto il valore del cognome che porta, Carlo ha un’esperienza ventennale nel settore. Il suo percorso artistico ha avuto inizio proprio affianco al padre che lo portava con sé per fargli assaporare il mondo dello spettacolo. Proponendosi per una particina in uno spettacolo ha iniziato a calcare i palcoscenici. Lavorando autonomamente e frequentando laboratori comici, ha avuto modo di fare numerose esperienze. Nel suo percorso artistico è stato importante l’incontro con il collega Massimo Boccasile. Con lui ha costituito nel 2005 un duo con il quale si è esibito in tutta Italia, arrivando anche a esibirsi in uno dei tempi del cabaret nazionale, il Caffè teatro di Milano nel quale, a testimonianza del loro show, è presente una fotografia affianco a quella di altri attori del calibro di Aldo, Giovanni e Giacomo, Bisio, Mr. Forest, Ale & Franz, Litizzetto, Ficarra & Picone e altri ancora che hanno tenuto spettacoli lì. Insieme hanno preso parte a vari programmi televisivi nazionali di cabaret, strisce comiche e a numerosi live, tra cui due edizioni del Capodanno per il Comune di Bari e il Festival del Cabaret di Martina Franca. Prima della sosta forzata Carlo, da solo, è stato impegnato con lo spettacolo “A qualcuno piace Carlo”, uno show nel quale racconta di sé, tra freddure attraverso monologhi, canzoni e comicità nonsense, coinvolgendo il pubblico, con la complicità, al pianoforte, di Andrea Lollino, ma spesso anche di una band intera. A livello televisivo è presente nel cast dell’ultima edizione del format “Mudù”.

Il talk show “Le interviste con Echo” andrà in onda ogni settimana, sempre di giovedì alle 21. Questo, inoltre, sarà condiviso nei giorni seguenti sulle pagine social dell’associazione.

Pop Tv: www.poptelevision.it

Info: 3474360942 – info@poptelevision.it

Inizio spettacolo: 21,00