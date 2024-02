Terza edizione del “Carnevale a CellAmare” con sfilate in maschera, pentolaccia, enogastronomia e dj set

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Una festa di comunità e un’occasione di tramandare le sue tradizioni di generazione in generazione. E’ la terza edizione del “Carnevale a CellAmare”, un’iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con le associazioni locali, orientata all’inclusione sociale e che non rinuncia a lanciare messaggi a carattere sociale.

Sono le premesse dell’appuntamento carnevalesco a Cellamare, domenica 11 febbraio alle 16 in piazza Risorgimento, con un programma ricco, dalle sfilate in maschera alla pentolaccia, dalle proposte enogastronomiche offerte dai giostrai al dj set. Una festa di comunità pensata per il divertimento di tutti, grandi e piccoli.

Il momento musicale sarà allietato da quattro dj, con Niccolò De Bernardis, vincitore del contest “Dove si Balla”, ci saranno i cellamaresi Marco Martinelli, Vincenzo De Sario, Francesco Bondanese. Con loro, confermata la presenza delle Drag Queen e di tante altre sorprese, tra balli, spettacoli e sfilate e angoli dedicati alle prelibatezze enogastronomiche del territorio.

In caso di cattivo tempo la manifestazione si terrà il 13 febbraio, in occasione del Martedì Grasso.