Carnevale Coratino 43esima edizione, sfilate tradizionali, mostre, spettacoli, Dj set e performance artistiche

Il Carnevale Coratino fa il suo ritorno in grande stile: previsti oltre 4000 partecipanti per le celebrazioni della 43esima edizione con le sfilate tradizionali, mostre, spettacoli, Dj set e performance artistiche.

Dopo l’edizione digitale nel 2021 e l’anno di pausa nel 2022 a causa della situazione pandemica, la kermesse torna a colorare le strade e le piazze di Corato e si svolgerà dal 12 al 21 Febbraio. Sin dalla nascita delle sfilate, nel febbraio del 1978, il Carnevale Coratino è organizzato dalla Pro Loco Quadratum in sinergia con il Comune di Corato e quest’anno gode del il Patrocinio gratuito della Regione Puglia, Parco Nazionale dell’Alta Murgia e UNPLI Puglia.

A far da padrone nei corsi mascherati saranno le fiabe, tema proposto dai gruppi mascherati che già da diversi mesi sono a lavoro per realizzare i costumi e le coreografie. Proprio per la grande partecipazione di gruppi mascherati, ma anche per l’affluenza di pubblico proveniente da tutto il territorio nazionale, il Carnevale Coratino si connota come il Carnevale del Nord Barese e della provincia BAT.

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito

PROGRAMMA 43^ EDIZIONE CARNEVALE CORATINO

12 FEBBRAIO 2023

Dalle ore 09,00 alle 13,30

Anteprima del Carnevale – Corsi Cittadini e performance gruppi privati a concorso in Piazza Battisti

12-18 FEBBRAIO 2023

dalle ore 18,00 alle 20,30

ex refettorio Monastero S. Benedetto – II Edizione Museo temporaneo del Carnevale “Il mondo delle favole e della fantasia” – In collaborazione con l’imprenditrice d’Arte free lance Annamaria La Monica

18 FEBBRAIO 2023

Piazza Marconi

ore 18,30

Spettacolo teatrale per bambini e adulti “Manu Circus”

19 FEBBRAIO 2023

Dalle ore 14,30

Sfilata dei gruppi – Corsi cittadini e performance in P.zza C. Battisti –

corner a cura di radio Selene

20 FEBBRAIO 2023

Piazza Cesare Battisti

dalle ore 18,00 alle ore 20,00

Disco Baby Dance in piazza - a cura di Group Animation e Re-Animator

21 FEBBRAIO 2023

Dalle ore 14,30

Sfilata dei gruppi – Corsi cittadini e performance in P.zza C. Battisti + corner

Dj set a cura di Radio Selene – Proclamazione vincitori concorso gruppi privati.