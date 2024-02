Tra musica e performance parte la '44esima edizione del Carnevale Coratino' con una sfilata in più: le date

4 Febbraio dalle 10:30 in Piazza Sedile, domenica 11 e martedì 13 febbraio con raduno e partenza alle ore 14:30 da Via Lama di Grazia, domenica 18 febbraio a partire dalle ore 16:00 con partenza da Piazza Vittorio Emanuele

Quando Dal 04/02/2024 al 18/02/2024 4 Febbraio dalle 10:30 in Piazza Sedile, domenica 11 e martedì 13 febbraio con raduno e partenza alle ore 14:30 da Via Lama di Grazia, domenica 18 febbraio a partire dalle ore 16:00 con partenza da Piazza Vittorio Emanuele

I popoli del mondo ieri e oggi: all’unanimità il tema scelto da docenti e alunni degli istituti scolastici, in accordo con la Pro Loco Quadratum e il Comune di Corato per la 44esima edizione del Carnevale Coratino sarà un inno all’unione e alla pace tra i paesi del mondo.

La storica manifestazione anche quest’anno gode del patrocinio della Regione Puglia – Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio, Parco Nazionale dell’Alta Murgia e Unpli Puglia APS.

Sono ben quattro date da segnare in agenda: si inizia Domenica 4 Febbraio dalle 10:30 in Piazza Sedile con Precarnival, una festa in maschera con dj set a cura di Music Department Events, Michele Minafra e Domenico Valente e per i più piccoli l’animazione delle mascotte di Group Animation & Boing Party.

Le due grandi sfilate che vedranno protagonisti circa 3000 figuranti si terranno domenica 11 e martedì 13 febbraio con raduno e partenza alle ore 14:30 da Via Lama di Grazia per proseguire su Via Lama di Grazia, Via Aldo Moro, Piazza Vittorio Emanuele, Corsi Cittadini ed infine Piazza Cesare Battisti dove si svolgeranno le performance dei gruppi.

La novità di quest’anno è l’aggiunta di una quarta sfilata che si terrà domenica 18 febbraio a partire dalle ore 16:00 con partenza da Piazza Vittorio Emanuele, Corsi cittadini e una grande festa finale in Piazza Cesare Battisti. Al termine delle performance si terrà la proclamazione dei vincitori del concorso mascherato e “La Pegnàte” ovvero l’apertura della pentolaccia in piazza, realizzata dal cartapestaio Francesco Diaferia.