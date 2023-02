'Carnevale dei ragazzi', per le vie di Sammichele di Bari la sfilata di gruppi mascherati e carri allegorici

Prezzo non disponibile

Il Carnevale dei Ragazzi di Sammichele di Bari, giunto alla sua 23° edizione, ha avuto inizio nel 1999 da un’idea di Don Nicola Boccuzzi parroco, allora, della Parrocchia Santa Maria del Carmine che costituì, per l’occasione, il Comitato Carnevale Parrocchiale con un gruppo di fedeli.

La manifestazione, una sfilata di gruppi mascherati e carri allegorici, ha come scopo quello di portare il carnevale tra le vie del paese, varcando i muri dei tradizionali Festini, coinvolgendo le famiglie della comunità nella realizzazione dei costumi e dei personaggi di cartapesta.

Si svolge l’ultima domenica di carnevale che, quest’anno, cade il 19 febbraio.

È una vera e propria Festa. È libera e gratuita.

Al Carnevale dei Ragazzi di Sammichele di Bari non si assiste, ci si immerge, si partecipa attivamente.

L’inizio è previsto per le 14:30, col raduno dei gruppi mascherati e dei carri in Piazza Vittorio Veneto e, dopo un percorso di circa un chilometro per le strade principali del paese, si conclude, nella stessa piazza con l’apertura della Pentolaccia organizzata dalla Pubblica Assistenza di Sammichele.

La manifestazione patrocinata dall' Amministrazione Comunale di Sammichele di Bari contribuisce a valorizzare ulteriormente la tradizione del Carnevale Sammichelino e della maschera tipica "l'Omne Curte".

Durante il tragitto saranno distribuiti, gratuitamente, coriandoli, fischietti e stelle filanti.

La sfilata sarà ripresa da Telemajg nota tv locale di Acquaviva delle Fonti.