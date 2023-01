A Monopoli le prime attività di Carnevale 2023 targate "Associazione Culturale San Marco" con le simpatiche mascotte di Walt Disney

Si scaldano i motori per vivere una nuova ed entusiasmante stagione carnevalesca targata 2023. Siamo ormai fuori dal periodo più duro che ci ha riguardati tutti, a causa della pandemia da Covid-19, e finalmente possiamo riprendere con grande slancio tutte le iniziative che ogni anno, dal 2016, l’Associazione Culturale San Marco di Monopoli organizza in favore di tutti i bambini. Ma con loro, si divertono anche i grandi.

Perciò, primo appuntamento (condizioni meteo permettendo), è fissato per questa domenica 29 Gennaio 2023 dalle ore 9:30 in Piazza Vittorio Emanuele a Monopoli. Ci sarà il famoso stand azzurro con i coriandoli e le simpatiche mascotte di Walt Disney offerte da Sweet Dreams. Si conferma, dunque, questa partnership che dura dal primo momento, il sostegno dei titolari Marco e Angela.

Lo stand sarà presente in piazza Vittorio Emanuele tutte le domeniche di Carnevale, fino al 21 Febbraio, martedì grasso, aperti nel pomeriggio dalle ore 15:30 fino a sera.

Le 8 aziende partner: Zerododici of Benetto e Sisley Young, Di Meo Service, Apulia Rent, Polleria Fiume, Recchia Pneumatici, Caffè Roma 1, C’è Frutta per Te, Ottica Più.

Le iniziative di Carnevale dell'Associazione continueranno per tutto il mese di Febbraio. Per Lunedì 20 Febbraio 2023 dalle ore 16 alle 20, un Veglioncino per bambini presso il salone parrocchiale “don A. Dorsi” di Sant’Anna (ex chiesa) grazie alla collaborazione e disponibilità del neo arrivato parroco don Michele Petruzzi.

Maggiori dettagli sul veglione prossimamente. Intanto chi volesse prenotarsi, può chiamare al numero 347.444.39.36 oppure inviare un’e-mail a info@associazionesanmarco.it

Le iniziative di Carnevale 2023 però non si limiteranno a queste due attività. Work in progress!