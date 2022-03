Evento estivo del Carnevale di Putignano, 10 giorni dedicati alle maschere, all’arte e al territorio

La città di Putignano, patria del carnevale più antico e ricco di ritualità d’Europa, si prepara ad ospitare un evento estivo unico che sarà di fatto il prologo dell’edizione 2023 del Carnevale di Putignano.

Fondazione Carnevale e Comune di Putignano stanno lavorando in piena sinergia per predisporre un programma che sappia valorizzare ed esaltare le tradizioni, la cultura e l’arte putignanese legata al carnevale: dal 24 giugno al 3 luglio, andranno in scena 10 giorni dedicati al carnevale, all’arte e al territorio.

L’inaugurazione della Kermesse avverrà venerdì 24 giugno e da quel momento il Villaggio di Farinella diverrà scenario di arte, cartapesta, maschere e allegria. A partire dal centro storico, luogo della storia e delle tradizioni putignanesi che sarà reso vivo grazie ad iniziative culturali che porteranno il visitatore a scoprire le bellezze monumentali e culturali del luogo. Nei contenitori culturali presenti, dal Teatro Comunale al Palazzo Romanazzi Carducci, sarà un brulicare di eventi e mostre visitabili anche per tutto il periodo estivo.

A “impreziosire” il centro di Putignano saranno ancora una volta le maestose opere realizzate dai maestri cartapestai putignanesi, e attorno alle installazioni avranno luogo iniziative di intrattenimento e di animazione. Il Villaggio di Farinella sarà anche contenitore di un programma di accoglienza ed intrattenimento dedicato a famiglie e bambini, conterrà angoli gastronomici, e nelle serate di domenica 26 giugno e 3 luglio accoglierà le Sfilate in Maschera. All’ombra dei maestosi pupi in cartapesta, infatti, sfileranno gruppi mascherati del territorio per risaltare tradizioni e riti locali, insieme a graditi ospiti provenienti dai diversi carnevali d’Italia. Ancora una volta, quindi, Putignano diventerà il punto di congiunzione e di incontro per chi ama e vive il carnevale in ogni angolo d’Italia e vuole celebrarlo rivivendo il suo spirito più profondo. Arte, folclore e tradizione dialogheranno ancora una volta in un evento unico, lungo dieci giorni, che sarà anche inserito nella più ampia programmazione estiva della Regione Puglia.