Il Martedì Grasso a Putignano con la parata del Tonn Tonn Tonn Party con “I Terraross”

Sfilata mattutina con il sole per il The Greatest Show del Carnevale di Putignano. La voglia di festa è stata più forte delle nuvole e del vento, e nemmeno qualche goccia di pioggia nel pomeriggio ha scoraggiato gli amanti del Carnevale. Nell’arco dell’intera giornata di ieri, domenica 11 febbraio, in 30mila hanno affollato il cuore di Putignano.

Una bella novità del secondo corso mascherato la mitica DeLorean di “Ritorno al Futuro” in mostra lungo il percorso. Inoltre, cooking-show e animazione in piazza Farinella (largo Porta Nuova) dove un cubo di luminarie, il Lighting Photo Booth, ha fatto da suggestiva scenografia per foto ricordo d’autore firmate dall’artista fotografo Dino Frittoli. Inoltre, nel centro storico, assieme ad allestimenti, mostre e intrattenimento a tema carnevale anche l’animazione musicale di “A Pressione N’de Jos’r”, a cura di Trullando. In tanti, poi, hanno visitato il Museo del Carnevale e della Cartapesta e l’esposizione “La Carta elegante” di Luigia Bressan presenti nella casa museale del Principe Romanazzi Carducci.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL CARNEVALE N630

I riti del Carnevale di Putignano raggiungeranno il loro momento più goliardico proprio fra lunedì e martedì prossimi. Oggi, lunedì 12 febbraio si svolgerà l’Estrema Unzione del Carnevale con, a sorpresa, l’elezione della “suora dell’anno”. Martedì 13 febbraio, dalle ore 19.00 la parata del TONN TONN TONN PARTY con “I Terraross” che presenteranno lo speciale spettacolo “Tiembe e fresche popolare dal passato al futuro”; a seguire il rito del Funerale del Carnevale a cura di Argo e, infine, La Campana dei Maccheroni dalle ore 21.30 in piazza Principe di Piemonte con La Zizzania.

INFO TICKET

I biglietti delle sfilate e degli eventi organizzati all’interno della manifestazione del Carnevale di Putignano 2024 sono acquistabili sul sito Carnevale di Putignano 2024 (e tramite piattaforma online DoItYourself), nell’HUB della Fondazione del Carnevale di Putignano (prossima apertura) e in tutte le ricevitorie in cui è presente il servizio offerto da DoItYourself.