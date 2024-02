Veglioncino dei bambini e Parata di Carnevale: due giorni di divertimento e spettacoli nel quartiere Madonnella

Arriva il carnevale nel quartiere Madonnella, una festa organizzata in ricordo del Presidente Niki Muciaccia.

Sabato 10 alle 17.00 ci sarà presso la Parrocchia San Sabino un piccolo veglione per i piccoli a cui si potrà accedere liberamente fino ad esaurimento posti. In serata alle ore 21.30 sempre presso la Parrocchia San Sabino vi sarà uno spettacolo di Nico Salatino e la sua compagnia in vernacolo sempre con ingresso libero fino ad esaurimento posti

Domenica 11 febbraio alle 9.30 partirà la parata carnevalesca dal Sagrato della Chiesa di San Giuseppe attraversando alcune vie del quartiere: il percorso (con la collaborazione della scuola balilla,le scuole medie Imbriani e Amedeo d'Aosta e le varie associazioni di quartiere) avra' come punto di partenza la parrocchia di San Giuseppe e proseguirà fino alle 13.00 lungo corso sonnino e via Dalmazia.

La sfilata sarà animata con musica, spettacoli e artisti di strada: ad animare la mattinata ci saranno anche due ospiti speciale, l'attore attore Alvaro Vitali e Stefania Corona.