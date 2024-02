Carnival Party El Mundo Del Caribe

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 10/02/2024 al 10/02/2024 Orario non disponibile

È tempo di CARNEVALE con El Mundo Del Caribe! Arriva la festa di Carnevale più bella del 2024 ? Unisciti a noi per la festa di carnevale dell’anno presso l’Ex Cloud. ? I nostri SUPER DJ, Gabriel e Nikolas, sono pronti a farvi divertire! ?? ? Dove: Ex Cloud S.S. 100, Svincolo Adelfia KM15,270 Casamassima(BA) ? Quando: 10 febbraio, 22:00 Per ulteriori informazioni: ? contattaci ai numeri 348 3641341 o 377 0913901