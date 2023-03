Caro Endrigo, omaggio a Sergio Endrigo

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridotto under 15)

Sabato 22 aprile 2023 alle ore 21.00 la Sala Etrusca di Palazzo Pesce saluta “Caro Endrigo” insieme a Dario Skèpisi alla voce, voce narrante e chitarra, Leopoldo Sebastiani al basso e Francesco Schepisi al pianoforte.



Un concerto in Puglia che nasce dall’ammirazione per la poetica e le composizioni del cantautore nato a Pola, dalla passione condivisa per il Brasile e dalla preziosa collaborazione di Claudia Endrigo, figlia di Sergio. Un programma che ripercorre la carriera di Endrigo, sottolinea le collaborazioni illustri con poeti, intellettuali e artisti, e ripercorre il percorso musicale attraverso la rivisitazione di alcuni dei suoi grandi successi. “Madame guitar”, “Te lo leggo negli occhi”, “La rosa bianca” “Dal destino Infortunato”, “Nelle mie notti”, “Io che amo solo te”, “Il soldato Napoleone” e tante altre perle rivivranno negli arrangiamenti originali di Dario Skèpisi, autore anche di un testo che racconta gli incontri con Ungaretti, Pasolini, Rodari, Alberti, De Moraes, gli inediti, in “un crescendo di emozioni, un viaggio musicale che … regala al pubblico … rare emozioni (PugliaEccellente).