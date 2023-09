La Carovana dei filatoi delle fiabe e del Mito arriva a Ruvo di Puglia: giovedì 21 settembre alle ore 17 appuntamento nella sala conferenze del Museo del Libro - Casa della Cultura, Palazzo Caputi (via De Gasperi 26) “La botte di Dionisio ovvero il miracolo di Sande Martéine. Tra mito e fiaba. Laboratorio” con Claudia Lucchese (direttrice del Museo Nazionale Jatta), Monica Filograno (Assessore alla Cultura), compagnia Menhir/Le danzatrici en plen air, Università della terza età Nicola Cassano di Ruvo di Puglia, Fondazione Angelo Cesareo.

Il progetto “Il Pastore e la Sirena - Le Strade della Fiaba incrociano la Via Francigena e La Rotta dei Fenici” al diretto coinvolgimento delle comunità locali lungo la via Francigena e i percorsi costieri del Mediterraneo, nel processo di recupero e valorizzazione del patrimonio immateriale della Puglia, ossia l’insieme di pratiche, espressioni artigianali e artistiche, narrazioni, tradizioni e espressioni dialettali che le comunità riconoscono come parte integrante del loro patrimonio identitario.

L’obiettivo è anche quello di contribuire alla creazione di itinerari turistici basati sull’identità territoriale, assecondando il desiderio di approfondire la conoscenza del territorio e il senso di autenticità che contraddistingue il viaggiatore contemporaneo; e anche di contribuire al dialogo interculturale mediterraneo, riscoprendo le origini culturali su cui l’Europa ha costruito le sue antiche basi di civiltà.

Il progetto coinvolge cittadini, studiosi, artisti, in qualità di raccoglitori e narratori della tradizione orale e popolare pugliese. Sino al 25 settembre in giro per la Puglia, la Carovana dei filatoi delle fiabe e del Mito incontrerà cinque comunità tra storie di mare e di terra. La carovana itinerante rappresentata da un pulmino con i simboli del progetto, partita lunedì 11 luglio dalla Fiera del Levante Bari, percorrerà 5 tappe: 18 settembre Monte Sant’Angelo, 20 settembre Molfetta, 21 settembre Ruvo di Puglia, 23 settembre Minervino di Lecce, 25 settembre Brindisi (si allega il programma completo).

“Il Pastore e la Sirena - Le Strade della Fiaba incrociano la Via Francigena e La Rotta dei Fenici” nasce all’interno delle iniziative di valorizzazione dei cammini culturali collegati ai progetti “TheRoute_Net” e “CoHeN” realizzati nell’ambito del Programma Interreg V/A Greece – Italy 2014 – 2020 da Regione Puglia - Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione Territoriale, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. “TheRoute_Net” promuove il turismo tematico in Grecia e in Italia attraverso la valorizzazione di itinerari e percorsi storici caratterizzati da una fruizione esperienziale e lenta, come la Via Francigena. “CoHeN” promuove il turismo culturale attraverso la valorizzazione della Rotta Costiera Adriatico-Ionica con la identificazione di una rete di segni distintivi del patrimonio culturale immateriale dell’area transfrontaliera.