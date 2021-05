Riapre l'Acquapark Carrisiland!

Dopo lo stop forzato del 2020, Carrisiland, l'acquapark più grande del Salento riapre e vi aspetta per vivere insieme un'estate fantastica!

Per una giornata di relax in famiglia o per divertirsi con gli amici, Carrisiland è il posto perfetto!

Composto da 7 mega piscine e lagune caraibiche (circa 25.000 mq di specchio d’acqua), offre oltre 3 km di acquascivoli per adulti e bambini tra cui il Toboga, il Multipista, l'Acquatube e lo Sliding Hill. Gli amanti della tintarella estiva apprezzeranno le terrazze solarium e gli idromassaggi con cui rilassarsi, mentre i più piccoli vivranno un'avventura piratesca con il Galeone dei pirati!

Ma non è finita qui...per la riapertura Carrisiland ha pensato ad una speciale offerta per tutti i nostri lettori! Un numero limitato di ingressi scontati del 30% da acquistare su ShopToday per festeggiare tutti insieme la stagione estiva 2021!