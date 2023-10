Incontri, dibattiti, concerti, libri, cinema e altro ancora a Capurso per il cartellone autunnale

Un cartellone autunnale ricco di appuntamenti quello a cura del Comune di Capurso. Si parte i primi di ottobre per finire tra Natale e Capodanno. Festival, incontri di approfondimento su diverse tematiche, presentazioni di libri, laboratori e letture per grandi e piccini, e anche solidarietà con le giornate della raccolta di sangue, le giornate del baratto e della colletta alimentare.

OTTOBRE

Sei gli appuntamenti ancora in programma per il mese di ottobre. Mercoledì 18 ottobre alle 18.00 è in programma “Cinema d’insieme” (progetto Poft 2023) a cura dell’Istituto Comprensivo Savio-Montalcini con la proiezione del cortometraggio “Far Finta?” nella sala eventi della Biblioteca D’Addosio. Venerdì 20 ottobre, sempre alle 18.00 ci sarà invece “Pedali in mostra” con l’inaugurazione di una mostra e una conferenza sul tema “Pedalare in salute” a cura della Consulta Comunale della bicicletta. L’appuntamento è sempre nella sala eventi della Biblioteca D’Addosio. L'esposizione sarà visitabile per tutto il fine settimana fino a domenica 22 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Sempre la sala eventi della Biblioteca ospiterà mercoledì 25 ottobre alle 19.00 l’incontro dal titolo “La riforma dello Sport”. Le novità del decreto correttivo a cura della Consulta dello Sport. E giovedì 26 ottobre (ore 19.00) Il Libro Parlante presenta “Autoritratto di un musicista”. Lettura, musica e immagini l’incontro con l’autore Rosario De Gaetano. Sabato 28 ottobre alle ore 17.00 è in programma “Leggi e divertiti con Kirikù”. Letture e laboratori in Biblioteca a cura dell’aps Kirikù Amici della Biblioteca. Il mese si chiude domenica 29 ottobre con la Giornata della donazione di sangue a cura di Avis Capurso in programma dalle 8.00 del mattino nella Biblioteca D’Addosio.

NOVEMBRE

A novembre sono in programma venti diversi eventi. Si inizia sabato 4 novembre (ore 10.00) davanti al monumento ai Caduti nella Villa comunale con la cerimonia per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate a cui parteciperanno le Autorità Civili e Militari, del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze, dell’Orchestra musicale Scuola G. Venisti, degli alunni e alunne II.CC. Bosco-Venisti e Savio-Montalcini. Sabato 4 e Domenica 5 novembre (dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00) sempre nella Villa Comunale è in programma anche l’appuntamento con “Il mese del riuso” caratterizzato dalla vendita e dal baratto di libri, vestiario, giocattoli e ogni bene a cura di aps Civitas Mariae. Lunedì 6 novembre a partire dalle 19.30 nella sala eventi della Biblioteca D’Addosio ci sarà un evento sulla donazione “Venti d'amore... il dono cha cambia la vita” a cura di aps Giorgia e i Gabbiani. Sempre la Biblioteca ospiterà anche gli appuntamenti dei giorni seguenti. Venerdì 10 novembre (ore 19.00, sala lettura) Il Libro Parlante presenta “Fatti e misfatti dell’industria musicale italiana” con l’incontro con l’autore Alceste Ayroldi. Sabato 11 novembre (ore 17.00) sono in programma letture e laboratorio “Leggi e divertiti con Kirikù” a cura dell’aps Kirikù Amici della Biblioteca. E ancora, sabato 11 e domenica 12 novembre, dalle 10.00 alle 20:00 nella sala lettura della Biblioteca ci sarà la mostra itinerante di computer e consolle in uso tra gli anni Settanta e gli anni Novanta “2ª edizione Apulia Retrocomputing day” a cura di odv Apulia Retrocomputing. Contemporaneamente nella sala eventi è programmata invece la mostra di pittura “Sonandoloscolores de Mexico” a cura di aps TX Solution. Lunedì 13 novembre (ore 19.00, sala eventi biblioteca) Il Libro Parlante presenta “Help La comunicazione che cura”, un incontro con l’autore Daniele Le Grottaglie. Da giovedì 16 a sabato 18 novembre, in occasione della giornata mondiale della povertà Cartitas capursesi, aps Civitas Mariae e Associazione Arma Aeronautica Vito Copersino hanno organizzato invece la “Giornata della raccolta alimentare” che si terrà nelle scuole e all’interno dei supermercati e dei negozi di alimenti del territorio aderenti all’iniziativa.

Venerdì 17 Novembre (ore 19.00, sala eventi Biblioteca) Il Libro Parlante presenta “Dimenticare Manzoni”, incontro con l’autore Trifone Gargano. Sabato 18 e Domenica 19 novembre, (dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00) torna nella Villa Comunale l’appuntamento con “Il mese del riuso” caratterizzato dalla vendita e dal baratto di libri, vestiario, giocattoli e ogni bene a cura di aps Civitas Mariae. Così come domenica 19 Novembre dalle 8.00 del mattino nella Biblioteca D’Addosio si ripete l’appuntamento con la Giornata della donazione di sangue a cura di Avis Capurso. Sempre domenica 19 novembre (ore 19.00, sala eventi Biblioteca) è in programma l’incontro “Visioni Letterarie: dal testo al gesto, Vision and Talking”, a cura di aps Dynamic Lab.

Martedì 21 Novembre in occasione della Giornata Nazionale degli alberi sono previsti una serie di incontri: alle 9.30 alla scuola San Domenico Savio e alle 10.30 alla scuola San Giovanni Bosco a cura del Comune di Capurso con la partecipazione degli Istituti Comprensivi del territorio; e alle 11.30 a Largo Piscino a cura di aps Civitas Lab con la partecipazione degli Istituti Comprensivi del territorio. Mercoledì 22 novembre alle 20.00 nella sala eventi della Biblioteca è in programma lo spettacolo teatrale “Universo donna” a cura della Compagnia Appunti e Scarabocchi con la regia Vito Basiliana. Gli appuntamenti continuano giovedì 23 novembre alle 19.30 nella sala lettura della biblioteca con Il Libro Parlante che presenta “Bari - La cittadinanza (quasi) attiva”, incontro con le autrici Elda Perlino e Lucia Schinzano. Venerdì 24 novembre si cambia registro con “Omaggio a Sakamoto”, concerto a cura degli “Ex alunni Pianofortiamoci” diretti dal Prof. Giuseppe Massarelli alle 19.30 nell’Auditorium della Scuola Montalcini. Sabato 25 novembre si pensa ancora alla lettura con “Leggi e divertiti con Kirikù”, letture e laboratorio in Biblioteca (ore 17.00) a cura di aps Kirikù Amici della Biblioteca.

In occasione della Giornata contro la violenza sulle Donne, sabato 25 novembre ci sarà “Una rosa contro la violenza sulle donne”, installazione diffusa di opere sul colonnato di piazza Umberto I e nelle vetrine dei negozi capursesi, a cura del Circolo ACLI Luisa Bissola. Si va a teatro invece domenica 26 novembre (ore 20.00, sala eventi biblioteca) con “Dante è connesso”, una rilettura del V canto dell’Inferno dantesco con attenzione alle figure femminili e ai loro significati, uno spettacolo teatrale di e con Daniela Baldassarra a cura del Comune di Capurso. Il mese di novembre si chiude giovedì 30 (ore 19.00, sala letture biblioteca D’Addosio) con Il Libro Parlante che presenta “Porto di terra” attraverso l’incontro con l’autrice Mariella Procaccio.

DICEMBRE

Venerdì 1 dicembre (ore 20.00, sala eventi Biblioteca) è in programma “Visioni Letterarie: dal testo al gesto, Vision and Talking” a cura di aps Dymanic Lab. Sabato 2 dicembre (ore 18.00, sala lettura Biblioteca) ci sarà la conferenza di presentazione del Campionato Provinciale Giovanile su Strada di atletica leggera riservato alle categorie giovanili a cura della asd Bio Ambra NewAge Capurso. Sempre sabato 2 dicembre (ore 20.00) ci sarà Savio Vurchio Trio in concerto con Pino Mazzarano e Beppe Fortunato a cura di aps Civitas Mariae. Domenica 3 dicembre (ore 8.00) inizia il Campionato Provinciale Giovanile su Strada di atletica leggera. A cura di asd Bio Ambra NewAge Capurso. Piazza Matteotti, Villa Comunale.

Il 7 e 8 dicembre dalle ore 19.00 in via Madonna del Pozzo e in piazza Matteotti è in calendario l’immancabile festa de La Fanoje con musica, enogastronomia, folklore, cultura e artisti di strada, arricchita dall’Accensione dell’Albero di Natale e delle Luminarie artistiche nella Villa Comunale e dall’apertura della Casa di Babbo Natale 2023 nella Biblioteca D’Addosio.

Con il 7 dicembre inizia anche Natale a Capurso con mercatini, eventi, luci, musica e colori con un cartellone dedicato di eventi che sarà presentato lo stesso 7 dicembre e andrà avanti fino al 6 gennaio. Anche a dicembre, il 10, torna l’appuntamento con la Giornata della donazione di sangue a cura di Avis Capurso (dalle 8.00 nella Biblioteca D’Addosio). E ancora, sabato 16 dicembre (ore 17.00, sala lettura Biblioteca) ci sarà “Leggi e divertiti con Kirikù”, letture e laboratorio in Biblioteca a cura di aps Kirikù Amici della Biblioteca. Il mese si chiuderà mercoledì 27 dicembre (ore 18.30 Sala Consiliare del Comune di Capurso) con la “Festa dei Diciottenni” caratterizzata dalla consegna del testo vigente della Costituzione a tutti i ragazzi residenti a Capurso che hanno compiuto 18 anni nel 2023. L’iniziativa è a cura di aps Civitas Lab e Comune di Capurso.

