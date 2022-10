Culture d'autunno, 28 appuntamenti a Capurso tra letteratura, cinema, tradizione e volontariato

L'autunno capursese fa il pieno di iniziative culturali, tradizionali e ricreative. Ventotto appuntamenti in tre mesi. Le attività sono partite lo scorso 14 ottobre, con uno spettacolo teatrale in biblioteca, dedicato a Pierpaolo Pasolini a cura della compagnia teatrale Appunti e Scarabocchi, e si andrà avanti fino al 6 gennaio.

Il cartellone “Culture d'Autunno”, è un grande lavoro di rete che vede l'intervento di associazioni del territorio, Comune, scuole e privati cittadini, coordinati dal consigliere delegato alla cultura Giovanni Locorotondo e dalla consigliera delegata alla biblioteca Mariangela Giordano.

L’ultimo weekend di ottobre sono in programma tre appuntamenti nella Biblioteca comunale Giusppe D’Addosio, inaugurata lo scorso 22 aprile. Venerdì 28 ottobre per la rassegna Il Libro Parlante lo scrittore Alfonso Santamaria presenta Non ho mai fatto male a nessuno, Pav Edizioni (ore 19.30), sabato 29 ottobre c’è “L’Affido in Festa”, un confronto di sensibilizzazione sul tema dell’affido familiare a cura del Centro Ascolto Famiglie, Innotec Soc. Coop. (ore 18.30), mentre domenica 30 ottobre c’è la lettura scenica del libro Una persona alla volta di Gino Strada, edito da Feltrinelli, a cura della Compagnia di Teatro Civile Ryto di Milano (ore 20.30).

Tra gli appuntamenti letterari della rassegna Il Libro Parlante, segnaliamo il 2 dicembre quello con lo scrittore Luca Bianchini con il romanzo “Le donne hanno sempre ragione”, edito da Mondadori, una freschissima commedia gialla, ambientata a Polignano, città molto amata dall’autore torinese.

E poi il cinema, con 3 film del regista Alessandro Piva nell'ambito della rassegna Un sabato con Piva (in programma Lacapagira, Mio cognato e Santa Subito). Non mancheranno gli appuntamenti a tema sociale, le attività sportive e ricreative, la musica e soprattutto le tradizioni, con la storica Fanoje che per questa edizione (7 e 8 dicembre) sarà incendiata in piazza Matteotti, mentre continuano i lavori di riqualificazione di piazza Gramsci, da sempre sede della più antica manifestazione popolare capursese.

Dicembre sarà il mese dedicato alle attività natalizie che saranno presentate assieme al cartellone Natale a Capurso il prossimo 2 dicembre e che prevede concerti, villaggio del gusto, mercatini di Natale, la casa di Babbo Natale, luci e incanto in tutti i fine settimana all'interno della villa comunale.

CULTURE D’AUTUNNO

Il cartellone di Ottobre, Novembre e Dicembre 2022

Venerdì 14 ottobre. Ore 20.30. Biblioteca comunale G. D’Addosio.

Teatro in biblioteca con lo spettacolo Pasolini, una vita tra sacro e profano a cura della compagnia teatrale Appunti e Scarabocchi.

Martedi 18 ottobre. Ore 19:30. Biblioteca comunale G. D’Addosio.

Conferenza sul tema I pericoli della rete. Con l'avvocato Antonio Maria La Scala. A Cura dell’associazione Gens Nova Onlus.

Lunedì 24 Ottobre. Ore 19:30. Biblioteca comunale G. D’Addosio.

Il Libro Parlante presenta il firma copie dell’Almanacco della SSC BARI. Con l'intervento dei dirigenti e dei calciatori della Bari.

Venerdì 28 ottobre. Ore 19:30. Biblioteca comunale G. D’Addosio.

Il Libro Parlante presenta Non ho mai fatto male a nessuno di Alfonso Santamaria. L'autore dialoga con Emanuele Pepe.

Sabato 29 ottobre. Ore 18:30. Biblioteca comunale G. D’Addosio.

L’Affido in Festa. Confronto di sensibilizzazione sul tema dell’affido familiare a cura del Centro Ascolto Famiglie, Innotec Soc. Coop.

Domenica 30 Ottobre. Ore 20:30. Biblioteca comunale G. D’Addosio.

Lettura scenica del libro Una persona alla volta di Gino Strada a cura della Compagnia di Teatro Civile Ryto di Milano.

Venerdì 4 Novembre. Ore 10. Villa Comunale.

Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Con la partecipazione delle Autorità Civili e Militari, dei ragazzi e delle ragazze del Consiglio Comunale dei Ragazzi, degli alunni e delle alunne degli II.CC. Bosco-Venisti e Savio-Montalcini.

Domenica 6 Novembre. Ore 20:30. Biblioteca comunale G. D’Addosio.

Giorgia e i Gabbiani APS: un anno di noi. Primo anniversario della APS Giorgia e i Gabbiani con la collaborazione della Scuola di danza Dynamic Lab.

Mercoledì 9 Novembre. Ore 19:30. Biblioteca comunale G. D’Addosio.

Il Libro Parlante presenta Mediterranea di Leonardo Palmisano. L'autore dialoga con il giornalista Vito Prigigallo.

Giovedi 10 Novembre. Ore 17. Biblioteca comunale G. D’Addosio.

Diciamo no al cyberbullismo. A cura dall’I.C. Bosco-Venisti.

Venerdì 11, sabato 12, domenica 13 Novembre.

Giornate della raccolta alimentare a cura delle Caritas capursesi, Aps Civitas Mariae, Ass. Arma Aeronautica Copersino e Ute Re del Tempo, in occasione della Giornata mondiale della povertà. Presso scuole, parrocchie, supermercati, negozi alimentari.

Sabato 12 Novembre. Ore 20. Biblioteca comunale G. D’Addosio.

Un sabato con Alessandro Piva. Proiezione del film Lacapagira.

Domenica 13 Novembre. Ore 10. Biblioteca comunale G. D’Addosio.

Torneo di Scacchi a cura del Laboratorio Scacchistico Barese con la collaborazione dell’Ute Re del Tempo.

Venerdì 18 Novembre. Ore 19:30. Biblioteca comunale G. D’Addosio.

Il Libro Parlante presenta Letteratura a Tavola di Giovanni Lacoppola. L'autore dialoga con Giovanni Locorotondo.

Sabato 19 Novembre. Ore 20. Biblioteca comunale G. D’Addosio.

Un sabato con Alessandro Piva. Proiezione del film Mio cognato.

21 - 25 Novembre. Biblioteca comunale G. D’Addosio.

Settimana della Salute e del Benessere della Donna 2.0. A cura delle associazioni Pleiadi e Giorgia e i Gabbiani.

Venerdì 25 Novembre. Ore 20. Auditorium scuola Rita Levi Montalcini.

Voci di donna. Musica, danza, parole. Una voce contro ogni forma di violenza sulle donne. A cura di Unique Quartet con la collaborazione di Asd Dimensione Danza.

Sabato 26 novembre. Ore 20. Biblioteca comunale G. D’Addosio.

Un sabato con Alessandro Piva. Proiezione del film Santa Subito. In occasione delle giornate contro la violenza sulle donne.

Domenica 27 Novembre. Ore 17. Biblioteca comunale G. D’Addosio.

Torneo di Burraco. A cura dell’Associazione Arma Aeronautica Vito Copersino.

Sabato 26, domenica 27 novembre. Biblioteca comunale G. D’Addosio.

Apulia Retrocomputing Day. A cura di Apulia Retrocomputing OdV.

Mercoledì 30 Novembre. Ore 18.30. Biblioteca comunale G. D’Addosio.

Il Libro Parlante presenta Fatti albero di Alfredo De Giovanni. L'autore dialoga con xxx.

Venerdì 2 dicembre. Ore 19:30. Biblioteca comunale G. D’Addosio.

Il Libro Parlante presenta Le mogli hanno sempre ragione di Luca Bianchini. L'autore dialoga con Mariangela Giordano.

Domenica 4 Dicembre. Ore 10. Villa Comunale.

Gara podistica giovanile. A cura dell'associazione Bio Ambra New Age.

Lunedì 5 dicembre. Biblioteca comunale G. D’Addosio.

Giornata Mondiale del Volontariato. A cura di APS Civitas Mariae.

7 e 8 dicembre? . Dalle ore 19. Piazza Umberto I, piazza Matteotti, villa comunale.

La Fanoje. Musica, Enogastronomia, Folklore, Cultura, Artisti di strada.

*Dal 7 dicembre al 6 gennaio 2023, nei weekend, in Villa Comunale.

Natale a Capurso. Concerti, villaggio del gusto, mercatini di Natale, la casa di Babbo Natale, shopping, luci e incanto. *Il cartellone Natale a Capurso sarà presentato venerdì 2 dicembre.

Domenica 18 dicembre. Ore 20. Biblioteca comunale G. D’Addosio.

La scuola di musica Camusi presenta il Concerto di Natale.