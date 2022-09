Cartoon night a Rutigliano

Un tuffo nel mondo cartoon tanto amato dai più piccoli ma non solo!

Quella che ci attende il 6 settembre è una serata dedicata al mondo dei cartoni animati, un’esperienza che l’amministrazione comunale rutiglianese vuole regalare a grandi e piccini per poter salutare insieme l’estate 2022 caratterizzata da un ricchissimo palinsesto pieno di appuntamenti di ogni genere.

Perno principale della serata sarà “Le Stelle di Hokuto”, una cartoon band composta da otto elementi che farà rivivere ai più grandi le emozioni dei cartoni animati più famosi e serie tv della loro infanzia, ed ai più piccoli le gioie dei cartoni che oggi caratterizzano la loro quotidianità.

I brani vengono riarrangiati dalla band in chiave personale con l'inserimento del violino quale strumento caratterizzante di un sound che spazia dal rock al funk, per poi essere eseguiti rigorosamente ed interamente dal vivo, senza ausilio di basi. La musica è arricchita dai costumi di scena e contributi video a tema.

Uno show coinvolgente e frizzante, ricco di sketch brillanti, garantirà un ascolto fresco e incalzante facendo cantare tutto il pubblico e facendolo volare, almeno con la fantasia, nel mondo, tra gli altri, di Dragonball, di Occhi di gatto e nel magico regno di Frozen.



A rendere la serata magica, giù dal palco, ci saranno le inimitabili mascotte firmate Daniel Sound pronte a salutare tutti i presenti e a farsi fotografare con loro.

Inoltre la piazza avrà un'area dedicata al divertimento dei più piccoli con alcune attrazioni Luna Park.



La serata, fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Rutigliano, è organizzata da Wonderland Eventi Noicàttaro con il supporto di: Autolavaggio Bellanova Edawash, Le meraviglie di oz (centro ludico prima infanzia e ludoteca), Udire soluzioni per l'udito, Colella Gomme, Das Outlet, Rescina Service Noicàttaro.

Le grafiche dell'evento sono curate da Ingenia di Gianclaudio Madio.



Insomma, una serata da non perdere!