A Valenzano la casa di Babbo Natale con elfi, burattini, giocolieri, clown e tanta altre magiche sorprese

Lasciati avvolgere dall'incantata atmosfera natalizia. In arrivo Babbo Natale per la gioia di grandi e piccini.

A Dicembre in programma a Valenzano un evento speciale: In 6 location diverse del paese Babbo Natale sarà presente nella sua casetta in compagnia di Elfi, burattini, giocolieri, clown e tanta altre magiche sorprese.

BABBO NATALE vi aspetterà a partire dalle ore 17.00

Mercoledi' 1 DICEMBRE nel quartiere LAMIE

Lunedi 6 DICEMBRE presso VILLA CARDUCCI

Venerdi 10 DICEMBRE in LARGO 2 GIUGNO

Mercoledi' 15 DICEMBRE in PIAZZA PADRE PIO

Venerdi 17 DICEMBRE in CORSO ALDO MORO

Mercoledi 22 DICEMBRE in LARGO PLEBISCITO