A Teatro con i nonni. La Casa di Pulcinella celebra la Festa dei Nonni con un weekend ricco di spettacoli ad ingresso gratuito per i nonni.

Sabato 1 ottobre ore 18.00

Fortuna dove sei?

Spettacolo di narrazione e burattini

di e con Valentina Vecchio,

musiche ed effetti sonori Eliana Losciale

Burattini Valentina Vecchio

olore e supervisone (per il legno) di Brina Babini

Da una storia popolare armena

Inseguire la fortuna, inseguire la fortuna…ma com’è fatta la fortuna?

Questa è la storia di un uomo talmente ossessionato dalla ricerca di fortuna da non accorgersi di ciò che lo circonda sulla via. A lui nulla è regalato e per questo si sente molto sfortunato. Ma nulla accade nell’immobilità. Qui Si racconta del viaggio che compì per chieder soluzioni al dio della montagna e dei curiosi incontri che si posson fare sulla via... se la fortuna ci passasse proprio accanto saremmo in grado di vederla?

tra buffe situazioni e ribaltamenti, tigri, alberi parlanti e tristi fanciulle, forse arriveremo a chiederci qualcosa anche su di noi.

La storia si svolge tra narrazione a vista e scene di burattini in baracca, con accompagnamento di flauto traverso suonato dal vivo. Abbiamo cercato di dare voce anche al movimento con musiche originali e giochi di sonorizzazione che rompano le note tradizionali, in un costante ascolto e dialogo tra voce burattino e suono. Il variare di ritmi e situazioni, così come i diversi livelli di lettura possibile la rendono adatta dai 7 anni a tutte le fasce di età successive, adulti compresi; i più piccoli sono colpiti dal ritmo e dal movimento, i più grandi dalle disavventure e gli adulti… probabilmente dall’immedesimazione!

Domenica 2 ottobre ore 18.00

La dea del Cerchio

spettacolo di narrazione con oggetti di e con Marianna Di Muro

Una storia personale, un gioco di bambini che si incrocia con il mondo mitico dell’antica Grecia. INVIDIA dal latino IN-VIDERE guardare male. La conoscete L’invidia? L’avete mai provata? Quante volte vi è capitato di sentire qualcuno ammettere di essere goloso? E vi è mai capitato di sentire qualcuno ammettere di essere invidioso? E’ una storia di bambini, di giochi nei cortili. Quando un ricordo emerge prepotentemente dalla memoria c’è solo un modo per liberarsene: Riviverlo. L’invidia bisogna imparare a conoscerla, riconoscerla e poi riderci su. Provare invidia non è sbagliato, non è un errore, non è peccato, è solo UMANO.

INGRESSO GRATUITO PER UN NONNO ACCOMPAGNATORE SOLO PER 1 E 2 OTTOBRE PREVIA PRENOTAZIONE

Info: Tel 080 5344660 botteghino@casadipulcinella.it

Biglietti: intero € 8,00 – ridotto € 6,00 per gruppi di 5 spettatori

Prevendite: Circuito Vivaticket e biglietteria del teatro dal lunedì al venerdì ore 10-13 , sabato e domenica ore 10-12.30

Ingresso gratuito per bambini fino a 3 anni non compiuti