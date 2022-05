Casale di Balsignano apertura per la festa della Repubblica

Il casale di Balsignano apre le porte in occasione della festa della Repubblica. In questa occasione speciale visite guidate speciali accompagneranno i visitatori alla scoperta del Castello, racconteranno gli affreschi della chiesa di Santa Maria di Balsignano dove palinsesti diversi mostrano brani di affreschi del XIII e XIV secolo. Non mancherà ovviamente la visita della famosa chiesa di San Felice con la sua alta cupola.



Il sito sarà aperto sia di mattina, 9:30 - 13:00, che il pomeriggio, 15:00 - 18:15



Ticket 5 €



Vi ricordiamo di raggiungere il Casale servendosi della apposita Navetta Gratuita, con capolinea a Modugno in Largo Enrico De Nicola.



per info scriveteci a casalebalsignano@gmail.com

o su fb con un messaggio alla pagina Casale d di Balsignano Area archeologica Modugno



https://www.facebook.com/CasalediBalsignanoMuseo/