Ultimi appuntaenti di “CassanoScienza” il festival degli studenti

Si avvia alla sua conclusione “CassanoScienza” il primo festival scientifico italiano di divulgazione gestito dagli studenti, che dal 2 all’8 maggio 2022 trasforma il liceo “Leonardo da Vinci” di Cassano delle Murge, in provincia di Bari, in un’agorà del sapere.

Sabato 7 maggio, s’inizia alle ore 9:00 nell’auditorium del liceo Leonardo Da Vinci con la conferenza “Esplorando l’universo” tenuta da Davide Serini, ex studente del liceo, ricercatore scientifico e membro associato dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione di Bari. Annullata, invece, la conferenza “La biologia per produrre nuovi materiali” prevista alle ore 11 per sopraggiunta indisponibilità del relatore Danilo Vona.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 18, prende il via la Fiera della scienza, le porte dell’istituto si apriranno alla cittadinanza e l’intera comunità sarà invitata ad interagire nelle varie dimostrazioni per vivere l’esperienza in prima persona. Sempre sabato, alle 20:00, si terrà, la premiazione dei vincitori del concorso “Scienza in azione - premio Liliana Pietroforte” e, a seguire, l’esibizione della band d’Istituto, a cura di studenti e docenti. L’evento era inizialmente previsto in piazza Aldo Moro a Cassano, ma per questioni di maltempo è stato spostato all’interno della scuola.

Infine, domenica 8 maggio, la manifestazione si sposta ad Acquaviva delle Fonti a Palazzo De Mari (sala anagrafe) con l’ultimo incontro “Le meraviglie”, a cura di Ilaria Tontardini dell’associazione Hamelin (ore 16:30). A seguire, dibattito con Rocco Saldutti, presidente de “Il circolo del grillo parlante”, Raffaele Fiantanese, docente del liceo e Francesca Mastrogiacomo. A partire dalle ore 18:00, si terranno, sempre a Palazzo De Mari, le letture a voce alta .

Questa ottava edizione dedicata a sostenibilità e creatività, riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca tra i migliori progetti di diffusione della cultura scientifica (D.D.1662/2020 - PANN20_00102) vede come capofila l’IISS Da Vinci, l’agenzia di divulgazione scientifica “Multiversi aps” e il Comune di Cassano delle Murge, arricchendosi della collaborazione di numerose altre realtà del territorio e nazionali (Fondazione Umberto Veronesi, AIRC, INFN di Bari, la rete StartNet Network, Club Unesco, Lions, Presidi del Libro), oltre che del Comune di Acquaviva delle Fonti.

Gli eventi sono ad accesso libero